No podés irte como si nada

Me comunico a fin de informar una noticia que considero importante. Nunca hice esto, pero me parece útil ponerlo en los diarios.

Anoche (jueves) alrededor de las 22, en la esquina de Ruta 22 y Chaco (justo en frente del Jumbo) una camioneta chocó violentamente a un perro que iba cruzando la calle e inmediatamente se dio a la fuga.

Con un grupo de personas lo sacamos de la ruta, y lo recostamos al costado. Pudimos hacerle unos mimos mientras él agonizaba y nosotros esperábamos ayuda.

Pero bueno, cuando conseguimos asistencia ya fue demasiado tarde y no lo resistió.

Se los comento por si era de alguien y no se enteró, y también para pedir conciencia sobre el tema. No podés chocar de semejante manera a un perro e irte así como si nada. Hay que transitar a una velocidad razonable para también ir viendo si no se cruza un animal.

Dejo a continuación la imagen que subió la persona que se encargó de llevarlo al veterinario.

Muchas gracias, y espero que se pueda hacer algo con esto. Estoy a disposición si falta alguna información.

Mercedes Noblega

mer.noblega@hotmail.com



NEUQUÉN