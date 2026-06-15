Maniobra en el Congreso: Manuel Adorni fijó fecha para su informe de gestión y busca desactivar la moción del peronismo

Manuel Adorni prepara el informe de gestión que brindará ante la Cámara de Senadores a principios de julio, adelantando la fecha inicial que estaba prevista para el mes de agosto. Según confirmaron fuentes oficiales, la mesa política oficialista evalúa convocar a la sesión para el jueves 2 o el martes 7 de julio, previo al inicio del receso invernal que comienza el 19 de ese mes.

La decisión busca neutralizar la estrategia parlamentaria del Partido Justicialista. El bloque conducido por José Mayans cuenta con la firma de siete senadores para exigir una interpelación inmediata con el objetivo de votar la destitución del funcionario.

La bancada peronista planea impulsar el tratamiento de esta moción este miércoles en la comisión de Labor Parlamentaria, según lo publicado por Infobae.

El frente interno y la posición de los bloques aliados

La aceleración del trámite por parte del Poder Ejecutivo intenta frenar la confluencia del PJ con sectores de la UCR y con legisladores vinculados de forma directa a los gobernadores provinciales. En los pasillos del Congreso, los operadores oficialistas reconocen que adelantarse busca desactivar los intentos de impulsar una moción de censura por parte de senadores con agenda propia.

El escenario legislativo coincide con tensiones hacia el interior de la coalición gubernamental y sus socios tácticos. Mientras los bloques del PRO solicitaron públicamente al presidente Javier Milei que priorice la agenda de reformas generales por sobre la defensa de la situación particular del Jefe de Gabinete, la vicepresidenta Victoria Villarruel y dirigentes del espacio como Patricia Bullrich consideraron que el funcionario debía presentarse durante el mes de junio.

Desde la Jefatura de Gabinete respondieron que los tiempos técnicos no lo permiten debido al volumen de preguntas que deben filtrar y derivar a cada ministerio.

Los Bitcoins de 2013 y la auditoría judicial: los cambios en el patrimonio de Manuel Adorni

La discusión sobre el patrimonio del funcionario se reavivó tras la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que instruye Comodoro Py. Adorni declaró que en el año 2013 obtuvo un ingreso de 300.000 dólares mediante inversiones en Bitcoin, argumento que forma parte de su estrategia de defensa legal.

Fuentes del espacio admitieron a Infobae que la gestión diaria se encuentra condicionada por los plazos de la causa judicial. La expectativa oficial de utilizar el inicio del Mundial 2026 como un factor de cambio en la agenda pública no impidió que el tema continúe en el centro del debate político.

La estrategia parlamentaria para la Cámara Alta con el informe de gestión de Manuel Adorni

Para su exposición en el Senado, los equipos técnicos coordinados por el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, definieron un esquema de funcionamiento diferente al utilizado el pasado 29 de abril en la Cámara de Diputados:

Sin acompañamiento total: en esta oportunidad, Adorni no estará acompañado por el Presidente ni por la totalidad de los ministros del Gabinete en el recinto.

en esta oportunidad, Adorni del Gabinete en el recinto. Explicación patrimonial: el Jefe de Gabinete iniciará su alocución con una referencia al contenido de su declaración jurada y luego expondrá las variables de la gestión general del Estado.

el Jefe de Gabinete iniciará su alocución con una referencia al contenido de su declaración jurada y luego expondrá las variables de la gestión general del Estado. Monitoreo de respuestas: la Secretaría de Asuntos Estratégicos coordinará un equipo de seguimiento en tiempo real para sistematizar las réplicas ante las consultas de las distintas bancadas opositoras.

Con información de Infobae.