No se activó en ningún caso el protocolo de coronavirus en Bariloche

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, confirmó que "no se activó el protocolo" por coronavirus en ningún caso de Bariloche.

Zgaib descartó de este modo que un instructor de esquí que regresó la semana pasada de Europa haya tenido algún síntoma o contacto directo con el virus.

El ministro relató hoy en conferencia de prensa en Viedma, que en este caso, el hombre "dio una información que cuando fue gente del hospital a corroborar para tomarlo como sospechoso si hiciera falta, no coincidía la información que daba con la realidad del vuelo y número de vuelo (del paciente que fue confirmado como el primer caso en Argentina)".

Agregó que "no daba para ser un caso sospechoso y no se activó el protocolo" porque "no hizo falta".

Cabe recordar que el instructor fue noticia nacional cuando relató tener sospechas de haber compartido el vuelo con el pasajero que fue confirmado con el Covid-19 la semana pasada aunque había viajado en la fila 142 y el paciente confirmado en primera clase. Ahora el ministro confirmó que esa persona de Bariloche ni siquiera compartió el mismo avión.

Por esa situación desde el hospital zonal Ramón Carrillo la semana pasada llevaron tranquilidad a la comunidad en busca de bajar el nivel de alarma.

El director del hospital Leonardo Gil indicó días atrás que “el hospital trabaja desde hace dos meses en el tema y todas las medidas de prevención están tomadas”.

En paralelo en el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria están los protocolos vigentes para actuar en caso de que llegue un pasajero con síntomas.

En Río Negro el único caso confirmado con el Covid- 19 es la docente de Viedma de 32 años que regresó de viaje desde Europa a fines de febrero. La mujer permanece en aislamiento y en el establecimiento educativo en el que trabaja se suspendieron las clases de manera preventiva.

Recomendaciones para prevenir

• Evitar el contacto directo con personas con enfermedades respiratorias

• Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y lavarse las manos inmediatamente después

• Mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas, y luego del contacto con superficies en lugares públicos

• No automedicarse

• Concurrir al centro de salud u hospital para ser evaluados