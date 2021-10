No sólo el tuit, también un WhatsApp y un mail “horrible” de Aníbal Fernández

Humorista Nik y ministro Aníbal Fernández

Tras el mensaje de carácter intimidatorio que le envió el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández al humorista Nik, revelando el colegio al que asistía sus hijas, hubo una comunicación del asesor de Fernández, un mensaje de WhatsApp y un mail del ministro que Nik definió de “horrible”.

En una entrevista con el programa televisivo +Realidad, por La Nación +, el humorista -creador de Gaturro- explicó que “el jefe de prensa de Aníbal me habló en un tono riéndose y le dije que no quería hablar en esos términos porque me quería dar la impresión de que es el estilo de él. Después Aníbal me mandó un mensaje a mi WhatsApp, que tampoco sé cómo lo tiene, tiene todos los datos del universo”.

Señaló que, además, Fernández “me mandó un mail horrible que no voy a mostrar nunca porque me habla de plagios. En vez de pedir disculpas, en vez de hablar de los chicos que están en el medio de todo esto, mis hijas que hoy lloraron, este señor porque se le ocurre escribir un mail amenazante tomando datos que no sé quién se los pasó. Estaría bueno que el ministro diga de dónde toma los datos personales de tus hijos”.

“Lo que preocupa, indefectiblemente, es el abuso de poder de un ministro, desde su lugar, hablándonos a nosotros y a nuestros hijos. El año que viene voy a cumplir 30 años en el diario La Nación. En los noventa me amenazaron, sufrí un mini secuestro, me golpearon en la cabeza, he visto miles de cosas. Pero nunca había visto de forma tan directa, en un mensaje hablándote a vos, que pongan datos personales completamente amenazantes y se metan con tus hijos”, sostuvo.Como se informó, Nik había criticado los regalos que estaba haciendo el Gobierno a la gente -heladeras, garrafas, viajes de egresados- con la intención de remontar la derrota electoral sufrida en las PASO.

Como respuesta, el ministro de Seguridad citó el mensaje del historietista y se refirió a los subsidios que recibe la escuela ORT con un mensaje que la mayoría no entendió, pero que a la luz de los hechos terminó siendo inquietante: “¿La conocés? Sí que la conocés o te hago un dibujito”, escribió Fernández. Era la escuela a la que asistían las hijas de Nik.

Pedido de renuncia y repudio

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio, en un comunicado, reclamó la “renuncia indeclinable” del ministro, al considerar que, siendo responsable de la seguridad, “no está a la altura del cargo para el fue recientemente designado”.

También la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) calificó de “especialmente grave” y “velada amenaza” las manifestaciones de Aníbal Fernández.

En un comunicado señaló: “El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”.

El dibujo que hizo Nik tras la intimidación.

Al crecer el escándalo por sus dichos, Aníbal Fernández -que acompañaba en un acto al presidente Alberto Fernández en Tucumán- dijo haberse puesto en contacto con Nik y no haber escrito sus publicaciones con la intención de generar miedo.

"No amenacé a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño", señaló vía Twitter.

El dibujante anticipó que, consultar con su abogado, iniciará una denuncia penal por amenazas contra el funcionario.