Aníbal Fernández: “Nik vive agraviándonos”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ensayó un pedido disculpas al humorista Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, luego de que este denunciara una amenaza del funcionario. Fernández contó en las redes sociales que le mandó un mensaje, que lo habló con el presidente de la DAIA y privado

En tanto, Nik hizo y publicó un dibujo con la leyenda "Con nuestros hijos NO", leyenda que fue usada como hashtag por la oposición en sus mensajes de repudio.

“Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT”, respondió Aníbal Fernández, en relación con el tuit de Nik.

Como a esa escuela concurren las hijas de Nik, este escribió en twitter: “El ministro de seguridad Aníbal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, dijo.

Tras la polémica, el ministro Aníbal Fernández expresó a NA que le mandó un whatsapp al dibujante expresando que “si te parece que lo que puse en twitter fue una amenaza te pido disculpas, jamás pensé en involucrar a tu familia, sino hablar de los subsidios”.

Esta mañana, el ministro volvió a hablar del tema ante TN: “Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, dijo.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, expresó el funcionario y agregó “que no se me caen los anillos” por pedir perdón.

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Fernández. Al ser consultado sobre el pedido de renuncia al cargo que le hicieron diputados de Juntos por el Cambio, el ministro respondió: “Yo le pediría renuncia a tantos y no digo nada”.

Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribi a su WhatsApp y le dije:

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Lo hablé con el Presidente de DAIA.

¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va pic.twitter.com/DqSA7gygtj — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 12, 2021

La polémica se inició cuando el dibujante cuestionó al Gobierno por las medidas económicas. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, escribió Nik, en su cuenta de Twitter.

Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo. — Nik (@Nikgaturro) October 8, 2021

La oposición pidió la renuncia de Aníbal Fernández

Luego de los tuits, el diputado nacional y presidente de Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió: "El país del revés, donde el ministro de seguridad Aníbal Fernández en lugar de cuidar a los ciudadanos, genera miedo y amenazas con sus declaraciones públicas en las redes sociales. Es grave e inadmisible lo ocurrido, le exigimos que se retracte. Nos solidarizamos con el humorista gráfico Nick".

Por su parte, el ex secretario de Seguridad y candidato a diputado nacional Gerardo Milman pidió la renuncia de Fernández. "El Ministro de Seguridad debe renunciar. Es su responsabilidad cuidar a los argentinos. No amenazarlos, no apretarlos, no intimidarlos. Queda claro que Aníbal Fernández no está a la altura del cargo. Lo que hizo con @nikgaturro es canallesco. Pida disculpas y renuncie", agregó.