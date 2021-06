Norte neuquino: se viene una gran carrera de montaña en Lagunas de Epulauquen

Dos profesores de educación física del norte neuquino dieron a conocer los detalles de la primera de las tres carreras de montaña que organizarán, convencidos de que a la belleza de la zona le hacen falta eventos convocantes para atraer más visitantes.

Se trata de Damián Hernández, que es docente en Varvarco y Daniela Barrera, en Huinganco. “Queremos dar a conocer los lugares que tenemos, que los turistas vengan a las hosterías, prueben los chivitos, los dulces y recorran nuestras lagunas y montañas. Y por eso imaginamos estos eventos deportivos. Hace tiempo que quería hacerlo, se lo propuse a Daniela y se sumó. Así que acá estamos”, explica Damián, apasionado por las carreras de aventura y guía de montaña.

Lagunas de Epulauquen. Foto: Martín Muñoz.

El primero será nada menos que en el Área Natural Protegida Lagunas de Epulauquen, un trail running que denominaron Andes Profundo y que se correrá el 9 de enero del 2022.

Tendrá tres modalidades, con salida desde la segunda laguna (a 37 km de Las Ovejas): a las 7 am largarán los participantes del 42 k, a las 9 am los de 21 k y a las 10 am los de 10 k.

Las inscripciones están abiertas y el valor en el período 1 (hasta el 31 de julio) es de $6.200 en los 10 k; de $7.200 en los 21 k y de $8.200 en los 42 k. Lo auspician la Municipalidad de las Ovejas y Rumbo Norte, empresa de turismo aventura.

Los participantes saldrán de la laguna con rumbo oeste hacia la cordillera, correrán entre cumbres, laderas y espejos de agua y en el caso de los 42 k llegarán hasta el límite con Chile.

Una competencia entre lagunas y picos nevados. Foto: Martín Muñoz.

Al finalizar la competencia los corredores serán agasajados con un almuerzo que incluirá asado y otras delicias típicas de la región. Los acompañantes que quieran ingresar al patio de comidas deberán adquirir un boucher el día de la entrega de kit con un costo de $700.Todos deberán llevar cubiertos y platos.

La segunda competencua está prevista para el fin de semana largo de de carnaval del 2022, con el feriado del lunes 28 de febrero: un rally por etapas en bicicleta que una los pueblos de Departamento Minas en el norte neuquino.

Y la tercera será Domuyo Extremo, el 16 de octubre del 2022, un trail en el área natural protegida que pasará por Los Bolillos, el cañón del Covunco, Los Tachos y Aguas Calientes, entre otros atractivos, con formato de 15 k, 21 k y 42 k.

Más información: http://www.andesprofundo.com.ar/