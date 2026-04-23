Fabián Zitta, objetos de diseño

Con una colección en un formato de 36 looks, fiel a su estilo, Fabián Zitta hizo foco en una colorimetría acotada, un profundo trabajo sobre las formas y los maxi volúmenes, además de un destacado desarrollo artesanal.

La propuesta abordó el ecosistema mundial desde múltiples dimensiones: los cambios climáticos, la erosión de los vientos, el desgaste del agua sobre los océanos y los movimientos geológicos de la tierra; así como también la arquitectura experimental, con referencias a Julio Le Parc, vinculadas a la exploración de construcciones no convencionales.

Una colección que redefine el lujo y la experimentación

En sintonía, la colección reflexionó sobre el ecosistema de la moda y su devenir fugaz, reafirmando un sello auténtico que trasciende tendencias y se sostiene en su núcleo creativo: la experimentación textil, los plisados trabajados en formas innovadoras y el uso de materiales nobles con acabados artesanales.

“Pretendo reinterpretar el deseo en una mujer actual: sofisticada, segura y exclusiva. Solo diseño piezas para ser auténticas, sin tiempo y con sentido”, aseguró el diseñador.

Las prendas fueron confeccionadas con géneros italianos seleccionados en origen, incluyendo materiales provenientes de remanentes de colección de fábricas en experimentación, como vinilos de plásticos reciclados, prints y gofrados 3D, plisados calados y fibras naturales recicladas.

Para acompañar cada look, Zitta presentó además una colección de accesorios integrales con carteras, zapatos y piezas de joyería, pensadas look por look, sin dejar de lado sus toques fetiche: siluetas sexys en cuero y juego de transparencias, leitmotiv de sus colecciones.

“La moda es un show para generar deseo, apropiación y pertenencia al lujo diferente del universo Zitta”, afirmó el diseñador, al mismo tiempo que lanzó su primera fragancia.