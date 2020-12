Venado Tuerto

¿Qué sentimos todos los argentinos? Que nos han robado. Eso no es novedad ya que desde hace años y años, que lo hacen los políticos.

Pero además de los dineros que se han llevado y en inmensas cantidades, nos han robado: la vida, los tiempos, las horas y eso no tiene devolución.

Cuando éramos chicos, no nos inmutábamos con inflación, costo de vida, devaluaciones, etc. Nuestros padres, cada día se fueron “sulfurando” más y más y nosotros no comprendíamos la razón.



Un día, ellos se fueron y solo nos dejaron como herencia a los políticos y sus frases de “hacer todo por y para el pueblo”.

Pero nos han robado lo más preciado que tenemos y que no tiene ni devolución ni espera. ¿Esos son los salvadores de la Patria?



Todo es etéreo, todo es virtual, salvo los billetes que se llevaron.

Y ahora debemos aguantar a que nos digan que son presos políticos.

Digamos las cosas como son. Son políticos presos, por delincuentes.

Han llevado a todo un pueblo, salvo los chupamedias, a la miseria.



¿Y qué se hace? Nada. ¿Por qué? Por algo fundamental. Es el plan, pero el plan de asistencia ya que plan de gobierno, minga.



Se robaron los dineros estatales, llevando a la población a vivir en la miseria o ¿usted cree que el 50% de los habitantes son oligarcas?

Sabrina E. Campbell

DNI 13.298.343