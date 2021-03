JUNÍN DE LOS ANDES

Nación informó que la inflación interanual es de 40,71% y acá en Neuquén debe ser más.

El año pasado nos robó el MPN, en connivencia con los dirigentes de ATE provincial, cuatro puntos. Y este año este mismo personaje arregló el 21%, en su mayoría sumas en negro y en cuotas.



Además de declarar que hay que recuperar y cuidar las finanzas del gobierno, como no pedir algo que sus afiliados no puedan percibir;o sea, es el nuevo ministro adjunto del gobierno.

Con su jugada desde hace varios años arrastra a los otros gremios, que no pueden exigir más porque el gremio aliado ya se bajó los pantalones.



Por supuesto hay privilegios para estos dirigentes que criticaban el nepotismo del gobierno y tienen familiares en puestos claves.

Lo más triste es que sus adeptos festejaban los acuerdos y no saben que cuando se jubilen esas sumas en negro y los bonos no los cobrarán.

Jorge Porrino

DNI 11845992