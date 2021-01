Santa Rosa, La Pampa

El gobierno es nuestro socio principal. Se mete en todo lo que se mueve o está fijo en el territorio nacional. Nos controla desde la forma en debemos caminar, comer, comprar y tener hijos. De todo lo que se comercializa se guarda un porcentaje. No importa si el ciudadano tiene o no dinero, se “cuelga” con un 21% de IVA. Eso va a engrosar las arcas nacionales. Como la provincia ve ese ejemplo, no quiere quedarse atrás y se “prende” como garrapata con un “pequeño”, tal vez 8%. La Municipalidad tampoco quiere perder el tren y se “engancha” con casi un 10% más.



El pobre ciudadano obtuvo una ley que dice que todo debe ser claro y de fácil comprensión (24240). Entonces no lo hace valer, ya que la misma ley lo prohíbe.

¡Eso es coherencia! Es que hay que tapar lo inmoral y la mejor manera es hacer como los niños chiquitos, cerrar los ojos y no se ve. Pero somos grandes y vemos, pero no vemos.



Nos han puesto en la categoría de Consumidor Final y por lo tanto no hay que saber lo que pagamos y a quién. Eso creo que se llamaba estafa. ¿O estoy equivocada?

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095