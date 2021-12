Nuevo golpe del Gobierno a las Low Cost: creará bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje

A través del Decreto 879/2021, el gobierno argentino determinó que en un plazo de 180 días el Ministerio de Transporte determinará tarifas máximas y conformará un sistema de bandas tarifarias para los vuelos internos regulares (de cabotaje) de transporte aerocomercial.

De la lectura de la norma se puede inferir que el objetivo final oficial es el de blindar aún más a Aerolíneas Argentinas (AA) de la competencia de las pocas low cost que todavía se mantienen en el mercado local.

Asimismo, el Decreto unifica el Régimen de Asignación de Capacidad y/o Frecuencias para Servicios Aéreos Regulares Internacionales, combinando el criterio que existía en dos reglamentaciones diferentes, una para vuelos regionales y otra para vuelos de larga distancia.

La medida también establece regulaciones sobre la prestación de servicios de atención en tierra de la operación aérea, cuyas tarifas serán reguladas por la Administración Nacional de Aviación Civil.

Agrega que el objetivo oficial es el de «velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservar la sostenibilidad no solo del transporte aéreo, sino también del sistema general de transporte y evitar prácticas ruinosas que tras una efímera ventaja económica para el consumidor o la consumidora se revelan, a la larga, contrarias al interés general».

Las aerolíneas privadas, por su parte, acusan que el Gobierno quiere favorecer a la línea de bandera, que es controlada por la agrupación La Cámpora a través del senador Mariano Recalde, el expresidente de la compañía estatal. Además, critican que se establezca un piso mínimo en este contexto de crisis. “Esto no es contra las low cost, sino contra todo el porcentaje de la sociedad que solo puede volar por las low cost, que no puede pagar los pasajes de Aerolíneas; van a volver a utilizar colectivos o no van a poder viajar”, dijeron en el sector al diario lanacion.com.