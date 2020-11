Odontólogos de Viedma reclaman al Ipross el pago de una importante deuda

"Tengo 30 años de profesión y nunca pasamos un momento como este" subrayó Marcelo Pérez, presidente del Círculo Odontológico de Viedma, en relación a la deuda que el Ipross mantiene con esa entidad en concepto del denominado kit covid y el pago de la cápita.

El profesional indicó que debido a "todo lo que implicó el cambio de protocolos" en la atención de los pacientes el organismo provincial "cubría la indumentaria con el famoso kit covid" pero "desde que comenzó la pandemia hasta la fecha sólo pagó el mes de mayo, un solo mes en todo el año" remarcó.

Ante esta situación "nosotros no podemos bajar la guardia" dijo Pérez y destacó que "no hay un solo caso de contagio en los consultorios, pero todo se hace a pulmón, financiamos al Ipross con nuestro patrimonio, compramos los camisolines, los guantes; y no hubo un reconocimeinto al salto que dio el dólar, en los insumos odontológicos", agregó.

Aclaró que "nuestro convenio con el Ipross incluye una cápita que es lo que históricamente se le pagó a los odontólogos y se le sumó en la pandemia el kit covid" y dijo que "de la capita se pagó junio".

Pérez contó que "en epoca de pandemia, con lo que implica la bioseguridad, se desconoce todo" por eso "creo que ya es negligencia, no consigo quién atienda el telofono", marcó que los funcionarios "no están a la altura de las circunstancias" y recordó que "todo lo que no paga el Ipross lo tiene que pagar el afiliado".

Sobre la deuda estimó que "estamos pensando que con un solo pago del kit, que podría ser junio; y uno de cápita, que sería julio; no hacemos nada. Esto debería ponerse a tiro pagando dos kit y dos cápita" además "cuando comenzó el año nos dieron un aumento retroactivo a abril y todavía no se pagó".

El representante de los odontólogos locales valoró la implementación del bono digigtal, "pero solo se aplica en Viedma" auque dijo que faltó comunicación de la obra social para capacitar en el uso a los afiliados.

En la actualidad la obra social le abona 1.200.000 pesos por mes a los 60 profesionales que hay en la capital provincial y "ningún odontólogo de Viedma le puede facturar al Ipross más de 30.000 pesos por cápita" por eso "limitamos las practicas a tres por mes por afiliado y pusimos un techo a lo que pueda facturar cada colega, administrándonos con lo poco que tenemos" pero "no le podemos decir al paciente que no lo vamos a atender, seguimos atendiendo y guardamos fichas a cuenta para los meses siguientes".

Pérez subrayó que "es un grado de precarización que ya no se aguanta más" y fue solifario con el reclamo que del trabajadores de la salud que se realiza en la provincia.