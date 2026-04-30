El rionegrino Santiago Arroyo vuelve a la Selección Argentina: «Es un orgullo»

Después de varios años en la divisiones juveniles y un tiempo afuera de las convocatorias, Santiago Arroyo volvió a ser citado para entrenar con la Selección Argentina de cara al comienzo de la Nations League (VNL).

El jugador de 26 años nacido en Jacobacci viste la camiseta del Steaua de Bucarest de Rumania desde el año pasado y ahora quedó en la lista de 28 convocados al equipo nacional del entrenador Horacio Dileo.

«El llamado oficial fue una locura. Yo había escuchado rumores de que podía llegar, el año pasado también me escribieron para avisarme que iba a integrar la lista grande de la selección, pero después no quedé, entonces me lo tomé con tranquilidad. Una vez que me llamó el técnico fue una felicidad total«, expresó Arroyo en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Es un orgullo poder defender a tu país, ponerte la celeste y blanca y competir. También por los jugadores con los que voy a entrenar, con algunos ya jugué pero otros los miraba en la tele y son ídolos como Luciano De Cecco. Todavía no caigo, voy a caer el día que llegue al Cenard y tenga el primer entrenamiento. Lo siento como un premio al laburo que hago acá y por donde pasé», destacó.

El rionegrino integró las selecciones juveniles desde los 14 a los 20 años. Jugó tres mundiales y tres sudamericanos en distintas categorías. Desde la pandemia, no había vuelto a una convocatoria con la mayor.

«Se hizo larga la espera así que se siente como algo nuevo, es como volver a empezar», comentó Arroyo. «No llegué a jugar con la mayor pero sí entrené durante un tiempo. Justo me tocó el cambio de entrenador de Julio Velasco a Marcelo Méndez, estuve un poco con los dos pero no llegué a competir», indicó.

La Selección Argentina debutará por la VNL el 10 de junio en Brasil donde será el primer weekend. Luego viajará a Polonia y Japón. En las próximas semanas, el plantel se completará en el Cenard y el entrenador eligirá a quiénes tiene en cuenta para la competencia.

«En la lista somos 28. Habitualmente 14 van a los viajes y los otros 14 se quedan entrenando en Argentina. Voy a ir a dejar todo para ganarme un lugar y poder disfrutar adentro de la cancha», afirmó Arroyo.

¡Lista confirmada para la VNL 2026 🇦🇷🏐!



🇦🇷 Horacio Dileo anunció los nombres de la lista larga para la competencia que arranca el 10/6



🙌 Regresan Martín Ramos, Tomás López, Santiago Arroyo y Franco Massimino



🏆 Argentina jugará en 🇧🇷🇵🇱🇯🇵



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El rionegrino ya lleva cinco años en el vóley de Rumania pero por primera vez pudo tener dos años seguidos en el mismo club en Steaua Bucarest.

«Estoy hace cinco años en Bucarest, que es la capital, pasé por varios clubes. Ya es como mi segunda casa. Extraño Argentina como el primer día que vine pero ya me voy sintiendo cómodo acá. Este es el primer año que repito club, eso me ayudó, vivo en la misma zona y tengo los mismos compañeros», valoró.

«El Steaua me recibió muy bien, tuve una muy buena temporada el año pasado porque el técnico me dio la confianza que creo que me merecía. Por eso me quisieron un año más y sigo. Esta temporada creo que fue aún mejor», añadió.

«Voy todos los años a Argentina, cuando termina la temporada acá, tengo dos o tres meses de vacaciones. Necesito estar cerca de mi familia y amigos, comerme un asado», concluyó.