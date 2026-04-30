El cumple mes de los colectivos de los distritos en Neuquén capital

A un mes de la incorporación de los nuevos colectivos en el transporte urbano de Neuquén, los vecinos de las nuevas urbanizaciones nacidas de la entrega de lotes con servicios en la zona de la autovía se subieron masivamente al COLE y desde el barrio Confluencia, a la línea 31 con sus seis nuevos coches.

Así lo describió el subsecretario de Transporte de la comuna Mauro Espinosa, quien explicó que la línea 10 sumó más de 3.000 pasajes desde que fue reforzado ese ramal, con la incorporación de las nuevas unidades.

El crecimiento de los viajes fue de un 10% solo en esa línea, que tenía 30 mil transacciones antes de que e incorporaran nuevos coches y cambiaran de lugar la cabecera. El ramal sale desde el distrito 7, se suma al trayecto del Metrobús (por avenida Del Trabajador) hasta el centro y regresa desde las paradas principales del Parque Central.

Antes, el colectivo salía desde el punto más alto de los ramales en el oeste, en Novela y Necochea. Pero se mudó al distrito 7 (el de 869 lotes ), en la avenida Casimiro Gómez y autovía, entregado en el invierno de 2022. La cabecera está en la posta policial que lograron los nuevos residentes del D7.

Con el nuevo diagrama para los 216 colectivos de Neuquén capital, se amplió la línea 10 en dos unidades y se incorporó la 31 (con 6 coches), que tiene cabecera en el mirador de Obrero Argentino en el río Limay y que llega hasta la autovía norte, tiene una parada en el Polo Científico Tecnológico y termina en la zona de Eslovenia, zona del distrito 2.

«No contamos mediciones aún respecto de este nuevo recorrido, ni tenemos con qué comparar, pero podemos adelantar que cuando se incorporaron las nuevas unidades, se determinó como necesario en Confluencia, donde ya circulan las líneas 30 y 15 con un tránsito fuerte, por eso se definió crear la 31 con la incorporación de seis coches», destalló Espinosa.

La 31, que comenzó sus viajes el 1 de abril de 2026, viaja de «mirador a mirador», es decir desde el ubicado sobre el río Limay hasta uno de los siete miradores del Parque Lineal Las Bardas, en la zona de meseta, inmediaciones del Polo Científico Tecnológico.

El barrio Confluencia sumó una tercera línea (31) a los ramales 30 y 15 que atraviezan la ciudad hacia el centro (foto Cecilia Maletti)

Las nuevas líneas «siempre tienen un tiempo de hábito, que el pasaje se adapte y reconozca los recorridos. Con esto se reforzó la zona de Confluencia y el norte de la ciudad, siempre medimos la demanda en función de la geografía y del crecimiento. La incorporación significa una mejora en la frecuencia a sectores con mucha demanda y a que la gente viaje mejor», sostuvo

El viernes, se activó la suba del boleto urbano y el viaje quedó en 1.390 para todos los recorridos. El incremento de un 21,9% fue autorizado los primeros días de abril, tras el último ajuste que se produjo en junio de 2025.

Los últimos datos del sistema, indican que el urbano de Neuquén tiene un promedio de 116.000 transacciones al día a febrero de 2026, cuando en 2022, antes del inicio de la nueva concesión, se contaba con un promedio de 50.000 transacciones diarias y un descontento notorio del pasaje por sectores a los que no se llegaba, incumplimiento de las frecuencias y fallas en los recorridos por un parque automotor con problemas.