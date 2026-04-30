Desbaratan una banda familiar dedicada a la venta de droga en Neuquén: seis detenidos y tres casas clausuradas

En un importante despliegue policial realizado el miércoles 29, la División Narcomenudeo logró desmantelar una red delictiva que operaba en el sector conocido como «Toma la Familia», en el Barrio Belgrano. El operativo, que incluyó cinco allanamientos simultáneos, terminó con la detención de seis personas y el secuestro de una significativa cantidad de estupefacientes y dinero en efectivo.

Una investigación impulsada por el compromiso vecinal

La causa judicial tuvo su origen hace aproximadamente dos meses, gracias a una serie de aportes ciudadanos anónimos. Los vecinos alertaron sobre la venta de drogas en varios domicilios situados estratégicamente de forma cercana a dos establecimientos educativos, lo que generaba una profunda preocupación en la comunidad educativa del sector.

Bajo las directivas de la Dra. Moreira, fiscal de Narcocriminalidad, los investigadores recolectaron el material probatorio necesario para confirmar que los puntos de venta eran regenteados, en su mayoría, por integrantes de un mismo grupo familiar.

Parte de la droga secuestrada.

El operativo: 50 efectivos y cinco allanamientos

Con las pruebas sobre la mesa, se autorizaron cinco diligencias de allanamiento en las que intervinieron un total de 50 efectivos policiales. El factor sorpresa fue clave para asegurar el perímetro y evitar la destrucción de evidencia.

Como resultado del procedimiento, la Justicia ordenó la clausura inmediata de tres de las viviendas utilizadas para el comercio de sustancias, las cuales quedaron bajo custodia y disposición judicial.

Detenidos y elementos secuestrados

El saldo del operativo arrojó la detención de seis personas (tres hombres y tres mujeres, de entre 25 y 40 años), quienes serían los principales responsables de la cadena de distribución minorista.

En cuanto a los elementos incautados, la policía logró retirar casi 300 gramos de marihuana y más de 150 gramos de cocaína fraccionada en múltiples envoltorios listos para la venta.

También se secuest´ro una suma cercana a los dos millones de pesos en efectivo, presuntamente producto de la comercialización, un arma semiautomática calibre 22 con sus respectivas municiones y una motocicleta que habría sido utilizada para la logística delictiva.

La banda operaba en la toma La Familia de Neuquén.



