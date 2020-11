Omelette con masa de papa y espinacas

Ingredientes

Para la masa:

- 2/3 taza de espinaca blanqueada, escurrida y picada

- 1 papa chica pelada y rallada

- 1 huevo

- sal y pimienta

Para comer rico y liviano.

Para el relleno:

- queso fresco descremado en trozos

- tomates cherry en rodajas

- mix de semillas

Preparación

Colocar la espinaca cocida, la papa cruda y el huevo crudo en un bol, mezclar. Agregar los condimentos, mezclar. Esparcir rocío vegetal sobre una sartén de teflón. Distribuir la preparación sobre la misma.

Tapar y cocinar a fuego mínimo por unos minutos. Destapar y agregar el queso fresco descremado y los tomates cherry. Tapar y cocinar a fuego moderado por unos minutos más. Doblar a la mitad y servir.

Tengan en cuenta que el fuego no debería estar fuerte porque sino se quema de abajo y no se cocina bien de arriba. Si ven que les queda crudo de arriba o el queso no se derrite pueden darle un golpe de microondas antes de servirlo.