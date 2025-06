A un año de la desaparición de Loan

Junta Arquidiocesana de Laicos de Corrientes

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024. Foto: archivo.

A un año de la desaparicion de Loan Danilo Peña, nos unimos al dolor de su tamilia y de toda la socieded argentina que sigue clamando por su aparición y por justicia. No podemos mirar hacia otro lado. Su ausencia duele y nos interpela.

Loan, como tantos niños desaparecidos en nuestra patria, representa una herida abierta en nuestro sistema democrático. Su caso refleja la necesidad urgente de un Estado que asuma con firmeza su rol en la prevención del delito, persecución de los responsables, rescate de las victimas y asistencia a sus tamilias. ¡No abandonen ese rol!

La sociedad civil no puede ser indiferente. Todos tenemos un compromiso estar atentos en nuestros barrios, detectar situaciones sospechosas de maltrato, sustracción o trata, ¡ seamos preventores!

“Es una llamada a no quedarnos paralizados, a movilizar todos nuestros recursos en la lucha ante las injustcias y sus victimas. Si cerramos nuastros ojos y oidos, sl permanecemos indiferentes, seremos cómplices”.

Ante cualquier dato, por mínimo que sea, debemos acercamos a la fiscalía más próxima o comunicarnos con laLinea 145, gratuita, anónima y disponible los 365 dias

No naturalicemos lo que no debe ocurrir. No calllemos. No es tarde para actuar

Hoy, volvemos a encomendar a Loan a Dios, pedimos consuelo para su familia y iusticia verdadera

Rogamos también por la conversion de quenes pudieran haber participado de este hecho delictivo.

La familia de Loan merece respuestas

La sosciedad merece protección real para sus niños.

“Que nos toque con su infinita misericordia y nos perdone tanta indiferencia e injusticla, que nos abra a las necesidades de las demas”

Que este dolor nos despierte y nos comprometa a construir una sicuedad más justa, sensible y activa frente a este flagelo.