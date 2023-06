Alta tensión en el sector productivo

Gabriel Trujillo*

Muchas pymes hoy pagan sus facturas de luz en cuotas, para seguir funcionando, otras se endeudan y hay quienes piensan en cerrar, como se expresó en la reunión del 7 de Junio pasado a la presidenta del EPRE.

Mi nombre es Gabriel Trujillo, soy emprendedor Pyme de nuestra provincia e impulsor del proyecto de ley que crea un Registro de Promoción Eléctrica para Micropymes, que fuera ignorado el 20 de octubre de 2022, a pesar de haberse encontrado en el orden del día, para su tratamiento en la legislatura provincial. A mi modesto entender, un acto antidemocrático que denuncié en este mismo medio, con una carta a la gobernadora Arabela carreras. Allí comentaba que lo consideraba además, un ataque al sector productivo, el desarrollo y el crecimiento de la región.

La respuesta no tardó en llegar con un proyecto, que el día 21 de diciembre de 2022, sin dar a conocer a la ciudadanía, quisieron imponer en primera vuelta con acuerdo de ministros y, que debido a la presión pública, decidieron no tratar. Este llegaba no sólo desoyendo las necesidades del sector productivo, sino que además, venía a sacar de los bolsillos de todos lo rionegrinos, un 5% más en la factura, para formar un nuevo fondo (el tercero). Este, teóricamente, se destinaría a infraestructura que como sabemos debe ser provista por las distribuidoras conforme al art. 37 de la ley 2.902.

Unos pocos meses después y luego de la enorme condonación de casi dos terceras partes de las deudas que contraían las distribuidoras (no incluye a la CEB) y en un acto más de insensibilidad social para seguir avasallando nuestros derechos, el EPRE convoca a una audiencia pública, a la que yo llamaría cuasi privada, para que tanto Edersa como la CEB, nuevamente golpeen los bolsillos de todos los usuarios, llevando en particular al sector productivo, en muchos casos, al cierre de las pequeñas empresas.

Señora gobernadora: muchas pymes hoy pagan sus facturas de luz en cuotas, para seguir funcionando, otras se endeudan y hay quienes piensan en cerrar, como se le expresó en la reunión del 7 de Junio pasado a la presidenta del EPRE.

Como comentario al margen, resulta curioso que en un día tan especial para la libertad de expresión, como el día del periodista, no se le permitió el ingreso a la prensa.

En dicha reunión, que duró más de dos horas y en donde algunos de nosotros tomáramos la palabra, se dejó al finalizar un documento cuyas expresiones son categóricas a la hora de mencionar la violación a leyes y resoluciones, que además expondrían maniobras de vaciamiento y mal desempeño de funcionarios.

Cabe destacar que el mismo fue firmado por la totalidad del sector productivo pyme de la provincia, a través de dirigentes de Federaciones, que nuclean: Cámaras, Asociaciones, Cooperativas, Consorcios de riego, etc.

Lo propio ocurrió en la Audiencia Virtual del día 5 de junio convocada por el EPRE por el ajuste tarifario solicitado por la CEB, del 36%, de la cual participé como orador.

En esta, FEEBA ( Federación Entidades Empresarias de Bariloche) rechazó cualquier intento de aumento, exponiendo que el sector se encuentra agobiado ya de impuestos y costos. Por otra parte, y en presencia de la Defensoría del Pueblo, como así también de la presidenta del EPRE, su primer orador dejó constancia de las denuncias penales realizadas contra la Cooperativa por balances falsos, vaciamiento y desvío de capital a “empresas controladas”. Esta información consta en la grabación de la audiencia que el mismo EPRE subió horas más tarde a su web.

Me Pregunto:

¿Cómo puede ser que frente al tenor de dicha denuncia realizada en una audiencia, las autoridades provinciales permanezcan inertes?

¿No sería esta una forma de garantizar impunidad dentro de un sector clave, además, para el desarrollo económico y productivo de una región?

Las pymes, cooperativas, productores, comerciantes, somos quienes pagamos la olla del Estado. ¿Hasta dónde llegarán con la desmesura y la indiferencia?

En un país con una pobreza que alcanza el 42%, en una provincia con uno de los costos eléctricos más caros, ¿cómo se puede permitir que nos sigan metiendo las manos en los bolsillos? ¿Quieren acabar con el sector generador de empleo para ser absolutamente controlados por el Estado? ¿Este es el plan que tienen las autoridades para bajar la inflación? ¿Para generar igualdad de oportunidades? ¿Para incentivar el crecimiento y desarrollo? ¿A dónde nos quieren llevar?

¿No es suficiente con perseguir a quienes denunciamos y procuramos un mejor futuro en la provincia, tratando de llevar sus pequeñas empresas productivas a la ruina, usando para ello los organismos estatales y de fiscalización?

Gobernadora, con todo respeto, somos muchos a los que nos gustaría conocer su posición en todas estas cuestiones.

Por último, quisiera recordarle a nuestros representantes que deben escuchar la voluntad del pueblo, no actuar como monarcas. De ninguna manera son dueños de nuestras vidas, ni de nuestras empresas. Mucho menos de nuestro futuro.

A los 54 años y con más de 30 años emprendiendo, me cansé de ser rehén de la política de nuestro país, que nos ha sumergido en la esclavitud, para como dije anteriormente, pagar la olla del estado.

*Empresario Pyme de Bariloche