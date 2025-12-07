Chubut: las idas y vueltas del gobernador Torres

La ida es simple. El gobernador de Chubut Ignacio Torres está camino a Estados Unidos donde permanecerá una semana con visitas a Los Ángeles y Nueva York, entre otras ciudades. Si bien no es mucha la información que circula respecto a los objetivos del viaje, Torres irá a “mostrar” las bondades de la provincia patagónica que gobierna pensando en futuras inversiones.

Se puede decir que sigue el camino de otros estados provinciales como Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandatario aprovechará en todo lo que pueda la autorización que le dio la Legislatura provincial para endeudarse en hasta 650 millones de dólares. “La idea es tratar de alcanzar los 300 millones para utilizarlos en infraestructura y deuda interna”, confiaron a diario RÍO NEGRO fuentes allegadas al gobierno.

Una prueba de ello es que el viaje no lo encuentra solo, sino que además de funcionarios lo acompañan empresarios que integran la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, formada cuando llegó la oportunidad de inversiones a través del RIGI en la provincia vecina de Río Negro. Las gestiones que Torres hará en el país del norte la conocen un minúsculo grupo de funcionarios tras el guiño del ministerio de Economía de la Nación que recibió la semana pasada.

La vuelta tendrá otras variaciones. “Nacho” Torres está dispuesto a “patear el tablero” y hacer profundas transformaciones en la estructura del Estado provincial. Ya anunció, como informó este diario, que eliminará al menos 120 cargos políticos (“Solo sirvieron para pagar favores a militantes”, dijo) y fusionará ministerios. Habrá uno, el de Economía que se convertirá en el de mayor peso ya que albergará Infraestructura, Producción y Pesca, que se convertirán en subsecretarías.

Además, y según anticipó durante la semana que pasó la reforma también busca que “los trámites en el Estado sean rápidos, que las cosas se resuelvan pronto y que no tengamos tanto intermediario para un trámite que podría ser mucho más sencillo”. La meta, según el gobernador, es «darle más agilidad a procesos que hoy todavía son lentos, en un Estado que tiene que ser mucho más ágil».

Plantea además algunos cambios de rumbos en ciertos entes autárquicos. Hará cirugía mayor en el Instituto de Seguridad Social y Seguros (SEROS), una de las cajas más grandes de la provincia y en la que con seguridad habrá un cambio de nombres en la conducción.

“Algo se quebró entre el gobernador y Pablo Macadam”, el actual presidente del instituto que asumió hace apenas unos meses. De todas maneras y aunque todos los cambios e incluso el presupuesto serán tratados por la Legislatura en la sesión extraordinaria del 18 de diciembre, Torres no dio ninguna pista respecto a los nuevos nombres de su futuro y acotado gabinete.

Hasta el momento de escribirse esta columna nadie informó sobre el traspaso de mando. Torres estará una semana en el exterior y no hubo siquiera indicios respecto a que el vicegobernador Gustavo Menna quede a cargo del Poder Ejecutivo.Una vez más, todo se resuelve en silencio. Y en silencio son las idas y vueltas de Torres.