Construir la Defensa es construir Justicia

La consolidación de la Defensa Pública Penal en Neuquén es el resultado de una construcción institucional sostenida durante más de una década, que hoy comienza a materializarse y proyecta nuevos desafíos para el sistema de justicia.

Con el reciente juramento de dos Defensores Públicos Penales para Neuquén y Chos Malal, y la próxima convocatoria que realizará el Consejo de la Magistratura para cubrir un cargo de Defensor Público Penal para Villa La Angostura, se completa una etapa relevante en la evolución institucional de la Defensa Pública Penal de Neuquén.

La Defensa Pública, que ya cumplía un rol esencial en el sistema de justicia provincial desde mucho antes, encontró a partir de la sanción de su ley orgánica un nuevo marco institucional: el de un Ministerio Público independiente, con autonomía funcional y conducción propia.

En ese contexto, allá por el año 2012, cuando se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia el Proyecto de Reorganización del Ministerio Público de la Defensa, la visión fue clara: era necesario transformar profundamente la Defensa Pública para adaptarla a los cambios de paradigma generados a partir de la incorporación de Tratados Internacionales y para otorgarle el protagonismo que exige una defensa activa, en todos sus roles. Esa estructura fue proyectada durante la gestión de quien fuera el primer Defensor General, Ricardo Cancela.

Esa planificación inicial encontró continuidad institucional en las gestiones posteriores y logró concretarse durante la actual conducción del Ministerio Público de la Defensa. Fue en ese marco que, bajo la gestión de la Defensora General Vanina Marlo, se consolidaron las decisiones necesarias para que aquella estructura proyectada pudiera finalmente materializarse.

Para ello, resultaba imprescindible girar la mirada desde la organización hacia el destinatario de la tutela: una persona que, como sujeto de derechos, requiere cada vez más una asistencia técnica capacitada, especializada y comprometida.

Hubo que revisar la organización existente y ampliarla de manera considerable. Proyectar una defensa más activa implicaba —indefectiblemente— contar con más Defensores, y la nueva estructura debía estar en condiciones de albergarlos.

La entrada en vigencia del nuevo sistema procesal adversarial fue el impulso necesario para iniciar un cambio que hoy, tras más de una década de trabajo, comienza a materializarse. Es un logro que llena de orgullo al Ministerio Público de la Defensa y, también, al sistema de justicia en su conjunto.

Quedarán atrás aquellos años en que los Defensores debían subrogarse para cubrir todas las circunscripciones judiciales, trasladarse de una ciudad a otra para atender demandas de otras dependencias, asumir defensas que correspondían a otros organismos como si fueran propias e incluso litigar en condiciones que distaban mucho de ser favorables para la efectiva protección de derechos. Sin dudas, lo alcanzado hasta aquí constituye un hito para la Defensa Pública de Neuquén.

Este resultado es el producto de una construcción colectiva y de un trabajo constante e ininterrumpido, sostenido durante todos estos años. Pero no es un punto de llegada ni un destino final.

El crecimiento demográfico, la complejidad social, las nuevas competencias asumidas, la emergencia en materia penitenciaria y la necesidad de asesoramiento para la protección de derechos vulnerados nos obligan a seguir construyendo una Defensa Pública que acompañe —con presencia real— la demanda de justicia.

Se ha construido mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer.

A partir de ahora, podemos proyectar una Defensa Pública que enaltezca los valores democráticos de nuestro sistema constitucional y convencional.

A partir de ahora, podemos emprender un camino más firme hacia un sistema de justicia que sostenga, con convicción, que sin Defensa no hay Justicia: porque de ningún modo puede alcanzarse la una sin la otra, como dos caras de una misma moneda.

* Secretaria Penal del Ministerio Público de la Defensa de Neuquén.