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Sociedad

Detectaron dos sismos de magnitud 2,5 en Vaca Muerta: se registraron con pocas horas de diferencia cerca de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó que los nuevos eventos registrados en la provincia de Neuquén ocurrieron entre este 1 y 2 de junio.

Redacción

Por Redacción

Detectaron dos sismos de magnitud 2,5 en Vaca Muerta

Detectaron dos sismos de magnitud 2,5 en Vaca Muerta

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre temblores que se registraron entre el 1 y 2 de junio en la zona de Vaca Muerta.

Los sismos se ubicaron en cercanías a la localidad de Añelo y alcanzó a otras localidades del norte neuquino.

Dos sismos en Vaca Muerta con pocas horas de diferencia

El Inpres indicó que el primer sismo ocurrió durante la mañana del 1 de junio y tuvo su epicentro a 6 kilómetros de profundidad. 

Se reportó a las 08:49 (hora local) y su intensidad fue de II a III, es decir fue «sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios». La magnitud fue de 2.5 en la escala de Richter.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 85 km al NO de Neuquén; 113 km al SO de 25 de Mayo; 128 km al NE de Zapala.

El segundo sismo fue este martes 2 de junio a las 11:47. Se precisó que el temblor tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad de 6 km respecto al epicentro (86 km al NO de Neuquén; 115 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NE de Zapala).


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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre temblores que se registraron entre el 1 y 2 de junio en la zona de Vaca Muerta.

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