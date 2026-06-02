Detectaron dos sismos de magnitud 2,5 en Vaca Muerta: se registraron con pocas horas de diferencia cerca de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre temblores que se registraron entre el 1 y 2 de junio en la zona de Vaca Muerta.

Los sismos se ubicaron en cercanías a la localidad de Añelo y alcanzó a otras localidades del norte neuquino.

Dos sismos en Vaca Muerta con pocas horas de diferencia

El Inpres indicó que el primer sismo ocurrió durante la mañana del 1 de junio y tuvo su epicentro a 6 kilómetros de profundidad.

Se reportó a las 08:49 (hora local) y su intensidad fue de II a III, es decir fue «sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios». La magnitud fue de 2.5 en la escala de Richter.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 85 km al NO de Neuquén; 113 km al SO de 25 de Mayo; 128 km al NE de Zapala.

El segundo sismo fue este martes 2 de junio a las 11:47. Se precisó que el temblor tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad de 6 km respecto al epicentro (86 km al NO de Neuquén; 115 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NE de Zapala).