El gas de Vaca Muerta llega al sur de Neuquén: dos empresas harán más de 100 kilómetros de ductos

El gobierno de Neuquén anunció ayer una inversión de 90 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de gas en el sur de la provincia, un proyecto que será financiado y concretado por dos empresas privadas: TGS y Camuzzi.

Se trata de una iniciativa para sumar 118 kilómetros de loops y ramales, mejoras que le darían mayor capacidad de compresión al sistema.

Los trabajos, con un plazo de ejecución estimado de 18 meses, beneficiarían a 24.500 usuarios de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

De Chubut a Vaca Muerta

La intención de la propuesta es abastecer a estas localidades desde Plaza Huincul, con gas de Vaca Muerta. Esto permitiría reemplazar el suministro que llega desde Chubut por el gasoducto Cordillerano con producción no convencional.

Fuentes de Provincia aseguraron que los 90 millones de dólares garantizan “el abastecimiento de gas” en la región de Los Lagos, la denominación que la gestión de Rolando Figueroa le dio a esa parte de la provincia como parte de su programa de regionalización.

El plan, presentado como de “refuerzo” para el gasoducto Cordillerano, contempla 118 kilómetros de loops y ramales de mayor capacidad de compresión.

Recorrido, plazos y financiamiento

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, de ese recorrido 81 kilómetros serán ejecutados por Camuzzi y 37 kilómetros por TGS, que también realizará adecuaciones en tres de sus plantas compresoras para acompañar el aumento de capacidad del sistema.

El Gobierno informó en un comunicado de prensa que el objetivo, además de garantizar el servicio, es proveer gas desde la Cuenca Neuquina, luego de varios años de envíos deprimidos por la merma del convencional en la zona.

Una vez que el sistema esté completo, la expectativa es atender la demanda actual, pero también el crecimiento demográfico que se observa en las localidades del sur de Neuquén, donde la consolidación del turismo como motor económico incentiva la llegada de nuevos habitantes. El proyecto también alcanzaría a San Carlos de Bariloche, en Río Negro.

Respecto al financiamiento, unos 50 millones de dólares provendrán de Camuzzi y 40 millones de TGS. La obra está prevista para iniciarse en 2027 y la provisión de gas de Vaca Muerta podría comenzar en dos años.

“Si nosotros nos abastecemos de Vaca Muerta, las regalías se van a pagar a la provincia de Neuquén, con lo cual es un repago que tenemos con los años”, explicó el mandatario durante un acto en Junín de los Andes en el que confirmó la iniciativa.

El Ejecutivo recordó que las localidades del sur provincial estuvieron limitadas largo tiempo por la capacidad de transporte del gasoducto Cordillerano, recientemente mejorado y ampliado por gestiones de Chubut, Río Negro y Neuquén con la empresa Camuzzi.

Esa situación provocó que las factibilidades fueran demoradas y que la incorporación de nuevos usuarios quedara paralizada durante años.