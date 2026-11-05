El Deliberante de Neuquén eliminará la tasa CAN de los tributos municipales

Los usuarios de CALF pagarán hasta diciembre tasas municipales y la deuda de la cooperativa con la facturación eléctrica (foto archivo)

El Deliberante abordará hoy la eliminación de la tasa CAN, luego de que la municipalidad iniciara el proceso licitatorio del centro de transferencias en el Complejo Ambiental Neuquén. A partir del 1 de diciembre, el tributo se dejará de cobrar a usuarios residenciales y empresas, según se acordó ayer en la comisión de Hacienda del Concejo.



Se trata del edificio que se construirá en los terrenos del nuevo ejido donde los camiones de recolección domiciliaria realizarán el trasvaso del residuo a los camiones containers hacia el lugar de disposición final. El presupuesto oficial de esa obra fue de 12.600 millones de pesos.

Según explicó el presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza, el proyecto que llegó del Ejecutivo consideró que, tras haber iniciado la construcción de esa obra, se daba por cumplida la recaudación de esa tasa. Los fondos fueron destinados estos años a un fondo específico.

El tributo se votó en una polémica sesión el 30 de noviembre de 2023, cuando se definió incluirla en la boleta del servicio eléctrico junto con la cuota de la deuda de la cooperativa CALF con la distribuidora mayorista Cammesa. Cuando se implementó en la tarifaria 2024, el pago de la cuota de CALF con Cammesa tenía un valor de 808 pesos, mientras que actualmente la cuota alcanza a 708 pesos para los usuarios residenciales.

El cobro por la denominada tasa CAN era de 3.114 pesos y 4.368 pesos para residenciales y comercios chicos y en la actualidad se factura por ese concepto 12.851, por las actualizaciones trimestrales.



En esa misma sesión se aprobó el aumento por inflación de las tasas, lo que alcanzó a la “contribución por traslado del CAN”. Según el informe de octubre 2025 en el Concejo del subsecretario de Hacienda de la comuna, Juan Dutto, la recaudación por ese concepto era de 15.000 millones de pesos.

En una conferencia de prensa de la jefa de Gabinete de la ciudad, María Pasqualini, cifró ese fondo en más de 30.000 millones. Además del centro de transferencias, el traslado del CAN involucra la preparación de un nuevo predio de disposición final de residuos y tratamiento del repositorio actual, al lado de las casi 12 manzanas de lotes con servicios de la denominada Manzana 34.

«A partir del 1 de diciembre se aplica, la factura que vence en diciembre, ya no estará más el CAN», dijo Artaza. Dijo que con la adjudicación del centro de transferencias, se destinará ese fondo recaudado con el tributo para el nuevo Complejo Ambiental.

La sesión comenzará a las 11 y entre otras ordenanzas, se prevé votar también el despacho unificado para hacer el llamado a elecciones con 20 concejales, de acuerdo a lo que surgió del último Censo 2022. El segundo artículo del despacho, establece el fin del incremento de bancas según la progresión demográfica y el techo de representantes en 20 concejales, con un llamado a consulta popular que coincida con los próximos comicios municipales.