Avanza la construcción de una nueva estación de servicios frente a la Ruta 22 en Cutral Co

La construcción de una nueva expendedora de combustibles que se levanta a la vera sur de la Ruta 22, en el acceso oeste de Cutral Co, avanza a buen ritmo. Los cálculos estimados indican que se cumplió con un 70% de las instalaciones y se espera su finalización para marzo y abril de 2027.

El proyecto contempla una isla para autos y camionetas y otro sector diferenciado para vehículos de mayor porte como camiones. Además, ofrecerá el área de compras.

Se trata del proyecto que lleva adelante la compañía Petrolera San Agustín S.A y que, una vez finalizado comercializará los combustibles de bandera Puma Energy. La futura expendedora se ubica a la vera sur de la Ruta 22, en el kilómetro 1.333 sobre el ingreso oeste de Cutral Co.

«Se está construyendo una estación de última generación, con una cantidad de metros y surtidores acorde al desarrollo (por el gas natural licuado) que se viene en Cutral Co y Plaza Huincul», explicó Agustín Cancio, representante de Petrolera San Agustín.

La zona de islas tiene un techado de 2.300 metros cuadrados y para el área de obra civil tiene 650 metros cuadrados. Mientras que para los automóviles livianos y camionetas se contempla dos islas de cuatro surtidores óctuples. La otra isla con cuatro surtidores destinados a camiones o vehículos pesados.

Los responsables de la empresa y el intendente Ramón Rioseco recorrieron las futuras instalaciones. (Foto: Gentileza)

«Somos los propietarios que estamos construyendo desde 0 para todas las inversiones que se vienen para la zona», acotó. En el área del shop se instalará una franquicia de la hamburguesería Dean & Dennys. Además, habrá vestuarios con duchas para mujeres y varones, más un cajero automático, entre otros servicios.

En tanto, el intendente Ramón Rioseco que acompañó el recorrido que hicieron con los representantes de la firma, subrayó que existe grandes expectativas con seguir creciendo con el petróleo y el gas. «Por eso necesitamos infraestructura de calidad y adecuada a esa demanda», sostuvo.

Luego explicó que en la ciudad «hay pocas estaciones de servicio en la ciudad, así que esta será de mucha aceptación y muy alta calidad como las otras».