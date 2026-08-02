Responder a los efectos El Niño y combatir a las mafias, los desafíos de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori dió uno de los primeros cambios en sus primeros días como máxima mandataria de Perú (Foto: AFP)

La presidenta peruana Keiko Fujimori asumió el martes ante la presencia del presidente Javier Milei, entre otros invitados, y el miércoles realizó su primera reunión de gabinete, en donde evaluar el pedido de facultades legislativas al Congreso con las cuales enfrentar al crimen con auxilio de las Fuerzas Armadas.

Diario RÍO NEGRO dialogó con César Campos Rodríguez, destacado periodista, analista político y columnista peruano sobre los principales desafíos que enfrenta la gestión: el avance del crimen organizado, la estabilidad y crecimiento económicos y la gobernabilidad en un país fragmentado.

P: ¿Cómo ve las expectativas del mandato que inicia Keiko Fujimori? ¿Tiene el respaldo suficiente para evitar la inestabilidad de gobiernos anteriores?

R: Ha empezado su gobierno con buen pie y altas expectativas de que sea óptimo para el país. Una encuesta de la firma Ipsos Perú, previa a su juramentación, indica que un 71 % de ciudadanos pide darle la oportunidad para gobernar y un 42 % cree que al finalizar su administración el país estará mejor. La posibilidad que sea vacada de la presidencia es prácticamente imposible pues ahora esa atribución es del Senado, donde su partido – Fuerza Popular – tiene la mitad de los votos, suficientes para impedir lo.

P: ¿Cuáles serán los principales desafíos de su gobierno?

R: Responder con acierto los embates provocados por el fenómeno del Niño, un evento climático determinado por el calentamiento anómalo de las aguas del litoral marítimo. Traerá graves consecuencias a la industria de la pesca, la agricultura y otras. También el combate a la creciente inseguridad ciudadana generada por el crimen transnacional organizado. Así mismo impulsar el crecimiento económico del país destrabando sobreregulaciones que limitan el flujo de inversiones en grandes proyectos los cuales aumentarían las plazas de trabajo formales.

P: ¿Afectará en la dinámica política la nueva composición bicameral del Congreso?

R: Sin duda alguna. La oposición de izquierda tiene el control de la Cámara de Diputados donde surgen las iniciativas legislativas y la posibilidad de interpelar o censurar a los ministros. Por lo visto los primeros días y el gesto de retirarse del hemiciclo antes que Fujimori diera su primer mensaje, la hostilidad de la izquierda radical hacia el gobierno será brutal y obstruccionista. Se confía en que algunos de los aliados de otros bloques políticos de izquierda no tomen ese camino.

P: ¿Qué opina de la propuesta de involucrar a los militares en el tema de seguridad?

R: Fue una parte del discurso que ha traído polémica debido a que esa medida ya se ha aplicado en los últimos gobiernos transitorios (Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar) sin resultados tangibles. Habrá que esperar si la nueva administración tiene un plan diferente para hacerla efectiva

P: ¿Ve a Fujimori cercana a gobiernos de derecha radical como Milei, que busca crear una alianza regional de esta ideología?

R: Se caricaturiza mucho (especialmente por algunos corresponsales extranjeros) el marco ideológico del fujimorismo atribuyéndole ser de derecha y hasta de ultraderecha. Keiko, igual que su padre, cree en la libertad económica y que el Estado no debe interferir en ella. Pero también abraza una sólida vocación social que privilegia la atención a los más pobres y marginales. Por eso el fujimorismo ha sobrevivido tantos años luego de la caída de Alberto Fujimori el año 2000 y pese al signo autoritario de su gestión. La lectura correcta sería que ella en de centro y muy pragmática. A veces, cómo no, tiene inclinaciones populistas. Su adhesión o simpatía a los mandatarios de derecha en la región es porque tienen de enemigo común a la izquierda, la cual se ha encargado todos estos años de solventar la narrativa antifujimorista como la monstruosidad más grande que ha padecido el país. Para mí esa monstruosidad sí está encarnada por la izquierda que gobierna mal, a base de mentiras y fundamentada en el odio. Felizmente y por el momento, han perdido terreno en el aprecio ciudadano de América Latina.