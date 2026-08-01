Neuquén registró un 18 % en el nivel de ausentismo docente

En Neuquén, el paquete de medidas que busca garantizar la presencialidad en las aulas permitió que el ausentismo llegue al 18%. Así lo indicó la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien consideró que se trata de un indicador razonable, teniendo en cuenta la exigencia que tiene la labor docente.

Sin embargo, para mejorar ese indicador se incorporaron más profesionales a los dispositivos de auditoría médica.

La titular de la cartera educativa de Neuquén, Soledad Martínez se refirió al funcionamiento del llamado adicional al desarrollo profesional docente, que fue aprobado por ley y forma parte de una serie de medidas que busca mejorar el control de la concurrencia docente.

«Es un paquete destinado a corregir desvíos en el uso de herramientas estatutarias y licencias», aclaró Martínez a AM Cumbre.

«Hoy alcanzamos un nivel de ausentismo del 18 %, un indicador razonable considerando que la labor docente implica una exigencia física y psicológica particular, en comparación con otras tareas del Estado», aclaró.

Matínez indicó que para que ese indicador mejore «hemos incorporado más profesionales a los dispositivos de auditoría médica a domicilio para contar con un control más preciso y justo sobre las licencias otorgadas».

En Neuquén, se abona por este concepto a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre, (dentro de esas faltas, dos por mes) que consiste en un plus del 15 % en los haberes. El pago es automático.

El paro de Cetera

Por otra parte, Martínez opinó sobre la medida de fuerza que a nivel nacional lanzó la Cetera para el lunes 3 y al que el gremio docente neuquino Aten adhirió. Sobre este punto, la funcionaria señaló que los «reclamos planteados a nivel nacional no se compadecen con la realidad de Neuquén, donde se ha avanzado en recomposición salarial, previsibilidad, inversión en infraestructura y creación de cargos».

Luego analizó que este tipo de paros suele tener una adhesión dispar en las escuelas neuquinas. «Analizaremos el nivel de impacto de la jornada para evaluar las decisiones a tomar», concluyó. En cuanto a la relación con la conducción de Aten, dijo que mantienen en el ámbito del respeto y convivencia cotidiana, a través de las vocalías con representación en e Consejo Provincial de Educación.

Recordó que en lo salarial, este sector estatal alcanzó un acuerdo «anualizado» y firmado previamente. Así es que «la convocatoria para discutir la paritaria salarial del próximo período se realizará en la oportunidad habitual, estimada entre septiembre y octubre».

Esto lo difencia a otros gremios estatales como ATE y UPCN, que rubricaron su pauta salarial el viernes porque la paritaria era semestral. «No evaluamos reabrir la paritaria docente para el periodo actual; la mesa a convocar estará destinada a definir el esquema salarial para el año siguiente», finalizó.