Colaboración policial entre Neuquén y Río Negro permitió detectar un vehículo en Dina Huapi con pedido de secuestro

La nueva tecnología de cámaras callejeras que identifican las patentes de los vehículos, sumada a la interacción entre la policía de Neuquén y la de Rio Negro fueron factores determinantes para la identificación de una camioneta Volkswagen que era buscada en Villa La Angostura en una causa judicial por hurtos.

El rodado con cuatro ocupantes a bordo entró el jueves a la provincia por el puente del río Limay y a los pocos metros, en el control de Seguridad Vial de Dina Huapi, saltaron las alarmas. El dominio de la pick up figuraba en el listado del sistema LPR, que detecta los números con pedidos de secuestro por algún delito. El subcomisario Víctor Aguirre, a cargo de la unidad policial dinahuapense, dijo que el vehículo quedó detenido de inmediato y los cuatro jóvenes que iban a bordo fueron notificados del requerimiento, aunque de inmediato recuperaron la libertad.

El operativo se realizó el jueves por la tarde y el viernes, exhorto mediante, se efectuó la requisa de la camioneta, que permitió hgallar un amplificador inalámbrico de micrófonos y cunas de handy, sin los handies, según precisó Aguirre. Dijo que el según “se presupone”, el equipamiento electrónico encontrado sería de utilidad para inhibir alarmas de otros vehículos.

En esa línea avanzaría la investigación de la fiscalía de La Angostura que recibió las denuncias de hurto de los titulares de otros vehículos y que libró la orden de búsqueda de la camioneta sospechosa. El subcomisario consultado confirmó que las cuatro personas que quedaron a pie (de entre 19 y 23 años) tienen domicilio en Neuquén capital y no fueron detenidas porque no pesan pedidos de captura en su contra.

Aguirre sostuvo que las cámaras lectoras de pantentes sirven no solo para interceptar vehículos buscados por su supuesto empleo en la comisión de delitos sino, en mayor número, para advertir otros que tienen “denuncia de venta” y no fueron registrados por su nuevo propietario, quien queda obligado a cumplir con ese trámite en lo inmediato.

Dijo también que el vínculo de la fuerza que integra con la policía neuquina es muy fluido y que le da “agilidad a la labor” de prevenir hechos delictivos. Sostuvo que han recibido colaboración, por ejemplo, para la búsqueda de personas que se han perdido en zonas rurales y que “Neuquén trabaja muy bien, porque ellos tienen hasta helicóptero”.