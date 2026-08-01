Fundación Potenciar cumple 20 años: el proyecto educativo que acompaña el desarrollo de Vaca Muerta

Fundación Potenciar cumple 20 años acompañando el crecimiento de Vaca Muerta a través de la formación técnica, la educación y la articulación con empresas y organismos públicos. Gentileza

Hace dos décadas, cuando la región comenzaba a demandar cada vez más personal calificado para acompañar el crecimiento de la actividad productiva, surgió una iniciativa para intentar cerrar esa brecha. Lo que comenzó como un proyecto orientado a la formación de recursos humanos para la industria se transformó con los años en un ecosistema educativo que hoy reúne instituciones de distintos niveles, programas de capacitación y acciones de impacto social en Neuquén y Río Negro.

Fundación Potenciar celebra este año su 20° aniversario con presencia en más de 30 localidades, más de 800 estudiantes matriculados y una red de más de 60 empresas y organismos que participan en proyectos de formación, becas y responsabilidad social.

De una necesidad de la industria a un proyecto educativo

La fundación fue creada en 2006 por el empresario Francisco Rimmele, presidente del grupo Clusterciar, a partir de una necesidad concreta detectada en el sector privado: la falta de personal capacitado para acompañar el crecimiento de la actividad económica.

La primera respuesta fue la creación de tecnicaturas diseñadas de acuerdo con las demandas del mercado laboral. Con el tiempo, ese proyecto dio origen a Potenciar Educación Superior y luego incorporó nuevas instituciones educativas.

El IPA ofrece nivel inicial y primario en Cipolletti, con una propuesta educativa que incorpora el deporte como uno de sus ejes formativos. Gentileza.

«Cuando inicié Fundación Potenciar no pensé en una empresa más, pensé en un legado. Vi una necesidad muy concreta en la región y sentí que tenía la responsabilidad de hacer algo con eso y que trascendiera en el tiempo», afirmó Rimmele.

Actualmente, el ecosistema está integrado por el Instituto Potenciar Albinegro (IPA), el Instituto Técnico Potenciar (ITP), el Instituto Potenciar Italiano (IPI), Potenciar Educación Superior (PES) y el Programa Potenciar Valores (PPV).

El Instituto Potenciar Italiano forma parte del ecosistema educativo de la fundación y brinda una propuesta trilingüe para los niveles inicial y primario en Cinco Saltos. Gentileza.

Desde la institución sostienen que ese crecimiento estuvo acompañado por la expansión de Vaca Muerta, los proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL) y las inversiones en infraestructura energética, que incrementaron la demanda de formación técnica y profesional en la región.

Un puente entre educación, empresas y comunidad

Uno de los rasgos distintivos de Fundación Potenciar es el trabajo conjunto con empresas privadas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas educativos, becas, capacitaciones y acciones comunitarias.

La Fundación Potenciar forma técnicos y profesionales en áreas vinculadas a química, energías renovables, alimentos y otros sectores estratégicos para el desarrollo de Vaca Muerta y la región. Gentileza.

La institución explica que funciona como un articulador entre las necesidades del sector productivo y las demandas de la comunidad, transformando ese vínculo en proyectos educativos y de desarrollo social.

«Me sumé a un proyecto con una vocación muy clara y mi trabajo, junto a todo nuestro equipo, fue convertir esa vocación en una organización capaz de sostenerse, crecer y responder a una región que no deja de transformarse», señaló la directora ejecutiva, Andrea Segovia.

Actualmente desarrolla iniciativas junto a empresas como Pampa Energía, Shell Argentina, TGS, Pan American Energy, Southern Energy y Green Oil Service, además del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa. También trabaja con el Gobierno de Neuquén, a través del programa Emplea Neuquén, entre otros organismos e instituciones.

Para Segovia, la clave del modelo es construir las propuestas de manera colaborativa. «Diseñamos cada programa y propuesta educativa junto a las empresas, las familias y las comunidades donde estamos presentes para cubrir sus necesidades. Cumplir 20 años es un enorme orgullo, pero para nosotros es, sobre todo, un compromiso renovado«, sostuvo.

Y agregó: «El desarrollo energético de Vaca Muerta solo va a alcanzar todo su potencial si también impulsa el desarrollo humano de quienes habitan esta región».

Veinte años de crecimiento en números

De acuerdo con los datos difundidos por la fundación, en estas dos décadas logró:

Más de 800 alumnos matriculados en sus instituciones educativas.

matriculados en sus instituciones educativas. Presencia en más de 30 localidades de Neuquén y Río Negro.

de Neuquén y Río Negro. Trabajo conjunto con más de 60 empresas y organismos .

. Un equipo integrado por 160 docentes y colaboradores .

. 175 egresados de Potenciar Educación Superior hasta fines de 2025.

de Potenciar Educación Superior hasta fines de 2025. 191 egresados del Instituto Potenciar Albinegro entre 2020 y 2025.

del Instituto Potenciar Albinegro entre 2020 y 2025. Más de 50 campañas solidarias entre 2017 y 2024, que beneficiaron a unas 2.000 personas.

Andrea Segovia, directora ejecutiva, junto a Francisco Hugo Rimmele, fundador. Gentileza.

Para Rimmele, la evolución de la institución refleja una apuesta sostenida por el desarrollo regional. «Hoy, veinte años después, ver en lo que se convirtió esa primera idea, miles de personas formadas y una sinergia entre el mundo privado, el Estado y la educación, es una de las mayores satisfacciones que me dio mi trayectoria como empresario», expresó.