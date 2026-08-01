Presentan un proyecto para financiar carreras estratégicas a cambio de trabajo profesional en Neuquén

Los ciudadanos Martín Pedemonte y Juan Iturbide presentaron un proyecto de ley en la Legislatura neuquina para crear el Programa Provincial «Crédito Educativo de Retorno» (CER).

La iniciativa busca financiar estudios superiores en áreas clave para la provincia y mitigar la escasez de profesionales calificados en las localidades del interior.

Contempla que los beneficiarios devuelvan la inversión prestando servicios en la provincia durante un período equivalente al tiempo en que recibieron la beca.

Retorno con trabajo o financiamiento para atender las demandas del interior

Según el texto de la propuesta, el Estado provincial otorgaría becas totales o parciales para carreras universitarias y técnicas consideradas estratégicas. A cambio, una vez graduados, los profesionales asumirán el compromiso de prestar servicios en Neuquén durante un tiempo igual al período en que percibieron la ayuda económica.

Como alternativa de devolución, el proyecto contempla un plazo de hasta 20 años para reembolsar los fondos y así contribuir al financiamiento de futuros estudiantes. Sus autores enfatizan que el CER constituye una inversión pública con retorno y no un subsidio tradicional, enfocado en resolver las dificultades de radicación de especialistas causadas por las distancias y el aislamiento geográfico.

Áreas prioritarias y la comparación con las becas vigentes

El programa priorizará disciplinas de alta demanda en el sistema público y el sector productivo, tales como Medicina (con especial interés en pediatría, clínica médica y emergentología), las ingenierías Eléctrica e Industrial, y carreras afines a la industria del petróleo, el gas y las energías renovables. Asimismo, se incluirán propuestas académicas sobre gestión ambiental y desarrollo sustentable.

La iniciativa ingresa en un contexto donde ya funciona el programa provincial de becas Gregorio Álvarez. Durante la convocatoria 2026, dicho plan registró más de 5.000 postulaciones entre universitarios y terciarios, adjudicando finalmente 1.562 beneficios para el nivel superior. Ahora, el proyecto del CER iniciará su debate formal en las comisiones de la Legislatura antes de su llegada al recinto.