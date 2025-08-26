Diseño curricular en la escuela secundaria: una conquista colectiva

Desde Aten y desde un programa votado por miles de compañeros y compañeras en toda la provincia disputamos desde hace muchos años la construcción de los diseños curriculares en la provincia de Neuquén. Con esa posición, que es política y pedagógica, definimos en el año 2015 la necesidad de pensar y construir una escuela secundaria imprescindiblemente más justa, igualitaria e inclusiva.

Era la oportunidad histórica de escribir y construir desde las escuelas por primera vez el Diseño Curricular para la Escuela Secundaria, inexistente en ese momento, pero con prácticas situadas resultante de acuerdos institucionales que daban cuenta de propuestas sumamente valiosas que permanecían desconectadas entre escuelas aún de una misma localidad. Había incluso más planes de estudio que escuelas secundarias.

Nos parece importante destacar siempre el proceso democrático y participativo que se dio en cada escuela a lo largo y a lo ancho de la provincia, también sobre las tensiones, que en toda disputa por la ampliación de derechos se originan con los sectores más conservadores, para quienes la universalización de la educación secundaria y la ampliación de derechos para trabajadores y estudiantes no era ni es una prioridad.

El año 2023, a excepción del CPEM 97 de los Miches, que nació enmarcado en el Diseño Curricular en el 2022 y que hoy enorgullece por el trabajo que viene realizando junto a la comunidad, comenzó la implementación en todas las escuelas secundarias de la provincia. Ese momento implicó plasmar en el sistema la reubicación de miles de compañerxs, que, en su enorme mayoría, además, cambiaban por primera vez su situación de revista, pasando de interinos a titulares. Asimismo, todos y todas comenzaron a contar con una hora de articulación por cada espacio curricular. Destacamos estos datos ya que, en un contexto de retroceso en materia de derechos, de la mano de Aten y la disputa permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender, miles de profesores lograron la tan ansiada estabilidad laboral.

A riesgo de tornarnos repetitivos creemos imprescindible la tarea de historizar lo que fuimos capaces de construir en estos años; pensando primero en la responsabilidad política que tenemos con las nuevas generaciones de profesores y que creemos prioritario seguir trabajando; y luego, en la tarea de poder construir categorías teóricas que nos impidan caer en los reduccionismos forzados a los que algunos sectores intentan llevar los análisis. El desafío entonces fue superar las consignas y poder fundamentar por qué era necesario acompañar las trayectorias de los estudiantes, y por qué la respuesta de la escuela no podía ser solo la repitencia. Asimismo, muchísimas escuelas tenían la decisión de acompañar a sus estudiantes, pero las condiciones laborales no lo posibilitaban. Es por eso que, contar con las horas de articulación en cada espacio haya sido uno de los avances más importantes en la tarea de construir grupalmente las propuestas de enseñanza.

Este 2025 nos encuentra implementando el tercer año del Diseño con la creación de más de 50 mil horas y coordinaciones de áreas. El trabajo en duplas, las horas de articulación y las de acompañamiento a las trayectorias socioeducativas empezaron a consolidar este nuevo proceso de la enseñanza, donde el pensar colectivamente ya sea la propuesta de enseñanza como el acompañamiento a estudiantes, se vuelve parte de lo cotidiano.

No es nuestra intención quitar tensiones a este proceso, el cual además de nuestras convicciones, requiere indefectiblemente y sin dilaciones, definiciones políticas del Ejecutivo Provincial que garanticen esa implementación. Al recambio habitual de profesores en nuestras escuelas, hay que sumarle los nuevos espacios que se incorporan al Diseño y las creaciones de horas antes mencionado que trae como consecuencia el ingreso de nuevos profesores. Este es un dato inobjetable y obliga al Gobierno Provincial a asumir con urgencia la responsabilidad de garantizar la formación continua, las condiciones edilicias y todo lo necesario para que la implementación del diseño abra aún más horizontes y nos permita construir nuevas utopías a la par de nuestras comunidades.

Estamos convencidos que en estas épocas de avance de las políticas más rancias y conservadores nuestro diseño curricular, sus enfoques y las perspectivas que lo atraviesan (ambiente, derechos humanos, género, inclusión e interculturalidad) es una de nuestras trincheras de resistencia; disputamos y conquistamos derechos que hoy están en la mira de la política anti derechos del Gobierno Nacional. El desafío, entonces, es cuidar nuestro lugar de resistencia, que una vez más es la Educación Pública.

En ese camino estamos construyendo y militando la escuela que el pueblo demanda y requiere. Con nuestros estudiantes pensando, discutiendo, creando y construyendo otros mundos posibles, más Justo e igualitario.

* Vocal Gremial Rama Media, Técnica y Superior.