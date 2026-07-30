Paritarias estatales en Neuquén: terminó la mesa de negociación con ATE y la propuesta se traslada a las asambleas

El Gobierno provincial y la conducción de ATE Neuquén alcanzaron un preacuerdo en la tercera mesa paritaria del segundo semestre de 2026, tras el cuarto intermedio dispuesto a comienzos de esta semana. La oferta salarial, que contempla un paquete de contención frente a las tarifas y alquileres en la provincia, ingresará ahora a las asambleas de trabajadores para su ratificación final.

La negociación, encabezada por el ministro de Gobierno Jorge Tobares y la secretaria de Hacienda Carola Pogliano, buscó garantizar el diálogo y la previsibilidad presupuestaria hasta mediados de 2027. Del lado gremial participaron por ATE: Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

De Provincia también asistieron el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; y la directora superior de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Natalia Puppio.

El eje central de la negociación estuvo puesto en la recuperación del poder adquisitivo de los escalafones más postergados. En ese marco, el Ejecutivo fijó un nuevo piso salarial de $1.560.000, un valor alineado con el costo de la canasta básica.

Piso, aumentos al básico y dos bonos extraordinarios

La ingeniería financiera del acuerdo no solo sostiene la actualización automática para blindar los sueldos contra la inflación, sino que inyecta sumas fijas y porcentajes directos al sueldo básico:

Piso Mínimo: $1.560.000 para todos los trabajadores que se encuentren por debajo de la canasta básica.

para todos los trabajadores que se encuentren por debajo de la canasta básica. Continuidad del IPC: se ratificó el esquema de actualización trimestral por IPC para acompañar los índices inflacionarios.

se ratificó el esquema de para acompañar los índices inflacionarios. Aumento al Básico: suba directa, o recomposición del básico, del 4% a partir de noviembre de 2026 y un 3% adicional desde enero de 2027 .

suba directa, o recomposición del básico, del y un . Dos Bonos Extraordinarios: pago de una suma fija de $410.000 en octubre de 2026 y un segundo desembolso de $480.000 en la segunda quincena de enero de 2027 (totalizando $890.000 por trabajador).

pago de una suma fija de y un segundo desembolso de (totalizando $890.000 por trabajador). Ropa de trabajo: cobro del ítem actualizado por IPC durante septiembre para los sectores que aún no lo percibieron.

cobro del ítem actualizado por IPC durante para los sectores que aún no lo percibieron. Asignaciones familiares: mantendrán el mecanismo de actualización periódica por IPC.

«Este es un acuerdo que busca recuperar salario frente a los incrementos de tarifas y alquileres, sin descuidar el aspecto inflacionario que miden los organismos», destacó Carlos Quintriqueo de ATE.

Paritarias estatales en Neuquén: qué dice el comunicado Provincia tras la mesa salarial con ATE

La oferta no solo sostiene la actualización automática por Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado (combinando la medición provincial con la nacional) desde julio de 2026 hasta junio de 2027, sino que suma una recomposición directa al sueldo básico y dos bonos extraordinarios no remunerativos.

La jornada de negociaciones del Ejecutivo también incluye encuentros paralelos con los representantes de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), según indicaron desde Provincia.

El documento firmado detalla que la compensación por ropa de trabajo alcanzará a la mayoría de los convenios del Estado (como Salud, IPVU-ADUS, OPTIC, RTN, Trabajo y Auxiliares de Servicio), pero excluye expresamente al personal de CIPPA, EPEN, EPAS e ISSN, así como a quienes ya la hayan percibido.

En el caso de Rentas (Ley 3595), cobrarán la partida de 2026 pero quedarán exceptuados de la de 2027.

Asimismo, la dirigencia sindical conducida por Carlos Quintriqueo y los representantes del Ejecutivo acordaron la conformación de Mesas Técnicas específicas para abordar los reclamos sectoriales pendientes.

Con el borrador en la mano, ATE iniciará el proceso de consultas internas en toda la provincia para someter el paquete de medidas al mandato de sus asambleas de base, quienes tendrán la última palabra sobre la aceptación o el rechazo de la oferta salarial.