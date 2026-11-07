El cuidado de los bosques en Argentina

Los bosques y las personas están interconectadas, y esto ha sido así desde tiempos que no se tiene memoria. Siempre, tanto el árbol como el hombre, han tenido una especial relación basada en la supervivencia. Era una delicada cadena de existencia que antes el ser humano trataba con respecto y aprecio. Sin embargo, los seres humanos empezaron a trastornar este equilibrio. Empezaron a ver el bosque no como parte de ellos sino como algo a ser conquistado. Usaron los bosques, que aparentaban sin límites, cortando millones de árboles. Pero ahora nos estamos dando cuenta que los bosques sí tienen límites y que ya es tiempo de regresar al anterior equilibrio.

Todos los organismos vivientes dependen de los bosques. En un viejo árbol del bosque pueden encontrarse hasta 1.500 invertebrados viviendo en él. Algunas de estas especies pueden ser claves para el esclarecimiento científico. Cada planta y cada animal es único y muchos de estos animales dependen enteramente de los bosques.

En los bosques se producen intercambios de materia y energía con el medio. Gracias a ello, estos ecosistemas utilizan la energía del sol y el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera para producir madera. Los bosques desempeñan además importantes funciones ecológicas como la regularización del equilibrio hídrico y del clima y la prevención contra la erosión del suelo.

Por otro lado, protegen la biodiversidad, proporcionan madera, leña, retienen el carbono y frenan el cambio climático, generan empleo y son un lugar de esparcimiento y ocio para la población de las ciudades, cada vez más alejada de la naturaleza.

En 2026, los bosques nativos de Argentina enfrentan una grave crisis por la deforestación y los incendios extremos. Informes recientes denuncian retrocesos normativos, desfinanciamiento estatal y una caída del presupuesto asignado a áreas protegidas. Las multas económicas de la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331) siguen sin ser una herramienta disuasiva real frente al avance agropecuario. La falta de respeto y protección hacia los bosques nativos en el país, responde a una combinación de fuertes incentivos económicos, fallas de control estatal y un desfinanciamiento crítico de las herramientas legales existentes. Se necesita un modelo económico que valorice adecuadamente los bosques y estimule la inversión en paisajes, crecimiento y desarrollo sostenible.

La visión forestal debe ser de largo plazo teniendo en cuenta el mediano y corto plazo, implica garantizar la perpetuidad, el uso sostenible, los servicios ecosistémicos; con un enfoque estratégico y conceptual que propicie el manejo sostenible como la ordenación forestal, la conservación y el aprovechamiento racional y responsable de los ecosistemas forestales, implica integrar la gestión de los bosques con el desarrollo social/económico y ambiental de sus regiones, simulando procesos naturales y promoviendo la protección de la biodiversidad, a menudo con metas de detener la deforestación y la degradación.

Las principales soluciones locales para frenar la deforestación incluyen detener la tala y conservar los bosques nativos, promover la gestión sostenible a través de certificaciones y restaurar las tierras degradadas mediante la reforestación y la agroforestería.

La agroforestería consiste en combinar árboles y cultivos en el mismo campo de cultivo. Es decir, en lugar de talar los troncos para realizar una agricultura extensiva, los agricultores pueden integrar árboles que protejan el suelo, mejoren la biodiversidad y que proporcionen sombra a las plantas.

Educar y concienciar, es fundamental para combatir la deforestación. Sobre todo, porque casi un tercio del planeta es una superficie arbolada, casi la mitad de especies habitan en estas zonas y los bosques nutren el 75 % del agua dulce. Por ello, existen diferentes maneras para sensibilizar a las personas sobre su importancia.

La protección de los bosques no significa únicamente salvar muchos árboles; es preservar un proceso vital que se inició hace millones de años.

* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).