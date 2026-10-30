Créditos de carbono: el Senado aprobó la ley que busca convertir a la Argentina en exportador de servicios ambientales

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó la sesión del Senado en la que se aprobó el marco regulatorio para los créditos de carbono. (Foto: gentileza Senado)

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto que crea un marco regulatorio para los créditos de carbono y los proyectos de reducción de emisiones en la Argentina. La iniciativa obtuvo media sanción con 60 votos afirmativos y 2 negativos, y ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados.

El texto reunió el apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, el bloque Justicialista y bloques provinciales, según informó la agencia Noticias Argentinas. De acuerdo con el sitio Parlamentario, los dos votos en contra fueron de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

Qué establece la ley de créditos de carbono aprobada por el Senado

Un crédito de carbono es un certificado que obtiene un proyecto que reduce o captura emisiones, como una reforestación, la conservación de bosque nativo o la generación de energía limpia, y lo compran empresas y países que necesitan compensar sus emisiones. La ley lo define como un bien inmaterial de carácter patrimonial y establece su libre comercialización en mercados nacionales e internacionales, salvo cuando se use para metas climáticas de otro país, caso en el que hará falta autorización oficial.

Los proyectos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe) y los créditos podrán respaldar instrumentos financieros bajo control de la Comisión Nacional de Valores. Según publicó La Nación, el texto también fija una alícuota del 0% en derechos de exportación.

El beneficio más discutido fue la estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos registrados. Según Parlamentario, el dictamen preveía diez años y la ampliación a 30 se aprobó por 44 votos contra 19, con el rechazo del bloque Justicialista.

Qué dijeron los senadores y cuánto podría exportar la Argentina

La salteña Flavia Royón sostuvo que “la Argentina está quedándose atrás en esta temática de los mercados de carbono por no tener un marco regulatorio”. En su exposición estimó que los créditos podrían generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares para el país si logran entrar a los mercados regulados.

La misionera Sonia Rojas Decut afirmó que se trata de un mercado “donde conservar bosques y reducir emisiones puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias”. El chaqueño Jorge Capitanich, en tanto, planteó que el objetivo es “convertirnos en acreedores ambientales” y que quienes contaminan “tengan que pagar la compensación”.

Qué significa para Vaca Muerta y lo que viene en Diputados

La neuquina Nadia Márquez participó del trámite y, según Parlamentario, detalló en el recinto el trabajo en los plenarios de tres comisiones. Para la región, la ley abre un camino para que las operadoras de Vaca Muerta compensen emisiones y para que los parques eólicos y solares patagónicos generen créditos vendibles en el exterior.

No todos celebraron: según La Nación, organizaciones como FARN y el Círculo de Políticas Ambientales cuestionaron la rapidez del tratamiento y advirtieron sobre riesgos de deforestación y controles débiles. Esas objeciones podrían volver a escucharse en Diputados, donde el proyecto deberá completar su trámite para convertirse en ley.