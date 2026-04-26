El disenso, las islas y los roles cambiados

La misma semana que La Libertad Avanza prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada –un hecho grave e inédito en democracia- voces otrora amigas se volvieron en contra.

Guillermo Francos -a quien Manuel Adorni reemplazó como Jefe de Gabinete- dijo que él hubiera dado un paso al costado. “Un jefe de gabinete tiene que tener estilo pero no irónico ni soberbio” se animó a criticarlo.

Mauricio Macri y el empresario Paolo Rocca dejaron filtrar una cena que compartieron hace un mes y en la que hablaron sobre una opción electoral agitando el clima post Javier Milei.

En paralelo avanza el ‘tour del próximo paso’ con una cita para mayo en Mendoza adonde el rionegrino Juan Martín llevará a todos los legisladores provinciales de color amarillo en el marco del plan de reconstrucción del PRO en las 150 principales ciudades del país.

Victoria Villarruel volvió a armar sus valijas. Saludó a los viedmenses y visitó Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y al mando de un gobernador de origen sindical que fluctúa entre el acompañamiento y la oposición al gobierno nacional. Le dio la bienvenida Natalia Gadano, una de las senadoras a las que buscan los libertarios cuando necesitan sumar voluntades. Su apoyo siempre es condicional.

En el mientras tanto la Vicepresidente se trenzó con la diputada bullrichista Sabrina Ajmechet por la soberanía de las islas Malvinas. Hace más de una década la porteña había escrito “quiero que Las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hijuja. Cuales son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”.

El intercambio fue durísimo y revela la interna feroz del Gobierno, que no sólo es entre Villarruel y los más obsecuentes sino principalmente entre el ala de Karina Milei y la que representa el consultor Santiago Caputo. Esa guerra no se detiene.

Y la soberanía de Malvinas aparece sorpresivamente como bandera mileísta a partir de una trascendido sobre la quita de apoyo de Donald Trump al Reino Unido.

Lo que viene no estará exento de show político aunque ya se haya ido del país Dante Gebel. Tras varias semanas sin hablar –excepto por algún comentario en redes sociales- Adorni reaparecerá con su informe en la Cámara de Diputados de la Nación.

En la oposición trabajan delicadamente el equilibrio entre la dureza de las preguntas y el tono que se les imprima.

Temen darle una excusa al jefe de Gabinete para que se retire sin exponer, como hizo Francos enojado en alguna de sus presentaciones. Sería el mejor escenario para Adorni que invirtió los roles con el presidente.

Milei estará el 29 en el balcón junto a su hermana Karina. Otra jugada de altísimo riesgo que expone a la primera figura del gobierno nacional. Este presidente no sigue la lógica política habitual. ¿Sólo por eso cuida a su jefe de Gabinete?

Casual o causalmente entre jueves y viernes la Justicia dio algunas noticias que el Gobierno usará el miércoles en su defensa y que le trajeron alivio.

Primero se archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial –un hecho más debatible desde la ética que desde lo legal-; la Cámara del Trabajo puso en suspenso la cautelar que frenaba la reforma laboral que vuelve a estar vigente; se ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y se desestimó una denuncia de Villarruel contra Luis Petri por haberla acusado de “golpista”. De todos modos las causas pesadas –Andis, Libra y los bienes y gastos de Adorni- siguen su curso, mientras uno de los camaristas que favoreció al Gobierno fue premiado con un pedido de continuidad por otros cinco años. Señales que generan más suspicacias que confianza en el Poder Judicial.