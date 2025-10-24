El narcotráfico se adapta a la ofensiva de EE.UU. en el Caribe

Lina Vanegas*

Buques y aviones estadounidenses acechan al narco con mortíferos ataques en el Caribe y el Pacífico. Pero ¿cuál es el efecto real de esta ofensiva militar en las toneladas de droga que suelen salir a diario de Colombia? Ninguno, responden expertos y fuentes consultadas por la Asociated French Press (AFP) en enclaves inundados de cultivos de hoja de coca en el país que más produce cocaína en el mundo.

En la conflictiva frontera con Venezuela o en el bastión rebelde del Cañón del Micay (suroeste) la economía de la droga mantiene su ritmo habitual de acuerdo a pobladores locales.

Al menos ocho ataques ordenados por el gobierno de Donald Trump en aguas internacionales dejan una treintena de muertos, algunos de ellos colombianos, según Washington.

Pero las imágenes de botes en llamas incluso podrían beneficiar a los productores en el país con un aumento del precio de la cocaína, según algunas fuentes.

“No hay la percepción de que la gente esté preocupada (…) Esa gente (los narcos) es como indiferente, lo ven más como un show internacional (…) que no afecta mucho a la economía ilícita”, dice a la AFP un campesino de 45 años que sustituyó sus narcocultivos por café en el Micay como parte de una política del presidente izquierdista Gustavo Petro.

Muy activos en TikTok, los influencers guerrilleros continúan publicando videos que ensalzan la vida rebelde en medio de cultivos de hoja de coca y laboratorios, al ritmo de narcocorridos. Ninguna mención a Estados Unidos.

A continuación tres claves para entender por qué:

Producen, no exportan

Lo que Trump “está haciendo en el Caribe le va a impactar cero al narcotráfico”, explica Laura Bonilla, del centro de investigación Pares, que se especializa en el conflicto armado en Colombia.

Según la experta las cadenas de logística mutaron después de la pandemia: Hoy los grupos colombianos “se especializan” en producir droga y ejercer un control territorial, pero son los carteles internacionales quienes la compran y distribuyen generalmente por el Pacífico.

De hecho cuestiona la versión del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, según la cual tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron en el ataque a un narcobote.

“Mentira total. Eso no tiene lógica, porque el ELN no saca lanchas por el Caribe porque el ELN no es el dueño del negocio”, añade Bonilla. Esa guerrilla dijo que “no tiene ni tendrá embarcación vinculada con el narcotráfico, ni en el Caribe ni en ningún otro mar”.

Carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa lideran el tráfico

Petro rechaza la campaña militar estadounidense, acusa a Trump de haber violado la soberanía de aguas nacionales y denuncia que en uno de los ataques murió el pescador Alejandro Carranza, quien “no tenía vínculos con el narco”.

En entrevista con la AFP, la viuda Katerine Hernández defendió esa versión y dijo que a su esposo le “arrebataron” la vida injustamente.

El Pacífico, no el Caribe

Cada año Colombia supera su propio récord de producción de cocaína. En la medición más reciente alcanzó las 2.664 toneladas, según la ONU, y el Caribe dejó de ser la ruta preferida de los grandes capos.

Terminó la época de barones de la cocaína, como el abatido Pablo Escobar. Las excentricidades quedaron atrás para dar paso a narcotraficantes de bajo perfil y difíciles de rastrear.

En el nuevo panorama Ecuador y Perú, con salida al Pacífico, son los nuevos centros de logística donde aumenta la violencia.

Según el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa el 70% de la cocaína mundial sale de sus puertos. El miércoles, Estados Unidos anunció el primer ataque en el Pacífico con dos muertos. En la noche, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reveló otro ataque donde hubo otros tres fallecidos.

Los expertos coinciden en que la flotilla estadounidense en el Caribe apuntaría más a otros intereses como intentar derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, la droga más letal en Estados Unidos no es la cocaína sino el fentanilo.

No es la agenda de Trump

Trump tachó a Petro de “líder narcotraficante” al igual que a Maduro. Según el senador republicano Bernie Moreno, bajo ese argumento estudia imponer sanciones financieras contra Petro, como incluirlo en la lista negra de la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los países históricamente aliados viven las peores horas en décadas.

El gobierno de Trump revocó la visa a Petro y varios de sus funcionarios. También quitó a Colombia el certificado de país aliado en la lucha antidrogras, anunció el fin de su millonaria ayuda y evalúa imponer aranceles.

Más que frenar el narcotráfico, Trump busca impulsar su “agenda doméstica” en momentos en que millones protestan contra su gobierno, según expertos.

Además intenta dar un “golpe de poder” en Sudamérica e “incidir” en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia para menguar a la izquierda en la región, dice Juana Cabezas, investigadora de Indepaz.

*Periodista de AFP