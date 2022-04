El negocio de la salud y las falacias del sistema

Omar López Mato / Ezequiel FernÁndez Sasso *

Todos se acuerdan de la salud cuando esta falta. La pandemia nos mostró a todos cuán vulnerables somos, la salud nos puede faltar de un momento a otro. En realidad, siempre es y será así, pero no tenemos o no queremos tener conciencia de esta precariedad, de esta incertidumbre, aunque todos sepamos que somos vulnerables, nos cuesta reconocerlo.

Y más nos cuesta reconocerlo cuando alguien te promete que ante cualquier problema, ellos te lo resolverán por una módica cuota mensual. La medicina prepaga y las obras sociales cumplen este rol y lo hacen desde hace décadas. Pero con el tiempo percibimos que no siempre se puede cumplir con este esquema ¿Por qué?

Para que estos sistemas funcionen requieren mantener estructuras piramidales, es decir que ingrese un número creciente de personas jóvenes y sanas para mantener a los viejos y enfermos.

En condiciones normales, este crecimiento vegetativo es suficiente pero no siempre el aumento de la población se acompaña de progreso económico. Hoy encontramos que, por pauperización de la sociedad –que no puede ingresar a dichos sistemas– o por disminución del crecimiento vegetativo (envejecimiento de la población), dicha pirámide se convierte en un cubo, con tantas personas enfermas arriba como tantas personas sanas abajo. En tales condiciones, el sistema (sea de salud o jubilatorio o financiero) difícilmente se pueda mantener.

¿Cómo compensar el creciente déficit inducido por la falta de crecimiento de la base piramidal y aumento de la complejidad médica? Pues el sistema privado ha creado distintos medios para paliar este difícil, especialmente a través del financiero que les permite a estas instituciones “trabajar” el dinero, reteniendo pagos que deberían cubrir los gatos de sus prestadores. En otras palabras, “bicicleteando” los pagos, valiéndose de su posición dominante, convirtiendo a los prestadores en los verdaderos financiadores del sistema de salud. Las prepagas son pospagas.

La otra forma es pagando valores inferiores a los costos de aquellos que trabajan para estos sistemas argumentando un supuesto “precio de mercado”.

Este precio es falaz ya que las partes del sistema no siempre tienen la información ni los medios para aplicar la famosa “ley de oferta y demanda” que no se cumple como decía Adam Smith, si las partes no están en igualdad de condiciones.

Para hacer la diferencia más dramática, estas instituciones recurren a la fijación unilateral de valores y la imposición de contratos draconianos, condicionando con impedimentos burocráticos la calidad prestacional médica. Esto conduce a un claro deterioro de la praxis médica y la relación entre el profesional y el paciente.

El sistema, de por sí viciado, se agrava por conductas desleales y hasta reñidas con la ética. La ley de ejercicio profesional en Argentina (17132) se basa en un axioma:” el que vende no prescribe y el que prescribe no vende”. Es así como un médico no puede ser dueño de una farmacia ni un oftalmólogo de una óptica, sin embargo, una prepaga puede ser dueña de un hospital

La falacia piramidal, la falta de adecuación a nuevas prácticas, el abuso de posición dominante creando contratos basura y la competencia desleal generando referentes de alternativa que no respetan los costos básicos de atención son solo algunos de los problemas que están asolando nuestro sistema de salud acá y en muchas partes del mundo, aunque en Argentina la alta inflación erosiona los “pospagos” de las supuestas “prepagas”.

En definitiva, la medicina de obras sociales nace ante las falencias del sistema nacional de salud y el de las prepagas ante las falencias de las obras sociales y hoy, en el año 2022 , presenciamos el colapso generalizado del sistema de salud, no solo por la pandemia, sino por la falla intrínseca del sistema como, por ejemplo, la falta del suficiente respaldo económico de varias prepagas que se largan al mercado con “planes basura” prometiendo objetivos que no saben si podrán (o querrán) ejercer en el futuro, porque pueden no crecer en forma necesaria para la subsistencia, cosa que el afiliado puede demorar años en descubrir. ¿Quién controla que estos nuevos jugadores del sistema tengan las reservas técnicas adecuadas para cumplir lo que promocionan?

Mientras las obras sociales tienen una compensación estatal periódica sin su correspondiente rendimiento de cuentas (por una ineficiencia dada la multiplicación de personal administrativo), las prepagas buscan “apalancarse en la letra chica”, es decir, no cubrir prácticas necesarias o lo hacen en forma insuficiente pero cubren prácticas innecesarias –estéticas–.

Si los aumentos en salud no siguen la espiral inflacionaria o los aumentos de las paritarias, poca vida le queda a los prestadores y menos aún a la excelencia profesional.

De seguir así, el sistema de salud privada en Argentina, en un momento orgullo de calidad en el mundo, tenderá a colapsar.

Esto requiere de una pronta intervención de las autoridades porque la inflación actúa de forma irrefrenable carcomiendo nuestras instituciones, de allí que desde esta página instamos a que la SSS tome las medidas del caso para evitar este sigiloso pero verdadero derrumbe.

* Médicos oftalmólogos. Integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF)