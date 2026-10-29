Midterms: por qué son claves las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, qué se elige y el rol de los latinos en la votación anticipada

Las elecciones midterms se celebran cada cuatro años en Estados Unidos. Son comicios de mitad de mandato. Se realizarán este martes 3 de noviembre 2026. Se desarrollarán en un momento de caída de popularidad del Gobierno de Donald Trump.

Ya comenzó la votación anticipada en Texas y Florida, puntos donde residen un alto porcentaje de latinos.

Midterms: qué se vota en las elecciones de Estados Unidos

El 3 de noviembre los estadounidenses elegirán a los miembros del Congreso, que está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Desde AFP señalaron que el martes próximo se definirán los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones.

Según reportó France 24 hay cerca de 250 millones de personas habilitadas para votar. Pueden acudir a las urnas los mayores de 18 años. En las últimas elecciones de mitad de mandato la participación rondó el 46%.

El medio francés apuntó que esos comicios son claves para el principio de equilibrio de poderes, conocido en inglés como checks and balances, un pilar del sistema institucional estadounidense. En la composición actual, los demócratas son minoría en ambas cámaras, es decir el control del Congreso está en manos de los republicanos, el partido del presidente Trump.

Los resultados y una nueva conformación podrían presionar al Gobierno en que desclasifique más archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un caso que ha salpicado a Trump.

Una encuesta de CNN/SSRS realizada a mediados de octubre reveló que aproximadamente 4 de cada 10 votantes registrados considerarían su voto para el Congreso más como una forma de enviar un mensaje de oposición a Trump. Solo alrededor de 2 de cada 10 dijeron que enviarían un mensaje de apoyo a él.

Midterms: hay elecciones anticipadas en Texas

En el sur de Texas, una región de mayoría latina e históricamente demócrata, Trump ganó en 2024. Pero el mapa político podría cambiar en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

El domingo, unas 8.000 personas se reunieron en Weslaco, frontera con México, para apoyar al tridente demócrata: James Talarico, candidato al Senado; Gina Hinojosa, aspirante a gobernadora, y Bobby Pulido, cantante y postulante a la Cámara de Representantes.

Hace dos años Trump ganó en los cuatro condados del valle con hasta un 56%. Pero recientes encuestas detectan descontento con su gestión económica y sus políticas migratorias que implican redadas que inquietan a la comunidad latina.

Los demócratas celebraron el ritmo de votación anticipada en Texas: más de 5,1 millones de personas habían votado hasta el 27 de octubre, el 26,8% de los electores registrados, según la Secretaría de Estado de Texas.

Según NBC, teniendo en cuenta la afiliación partidaria declarada de los que ya emitieron su voto, la diferencia a favor de los demócratas rondaría el 12% en los puntos donde hubo elecciones anticipadas.

La buena noticia que recibió Donald Trump antes de las midterms

La economía estadounidense creció 3,4% en el tercer trimestre y la inflación se mantuvo alta en septiembre, según datos difundidos este jueves antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato.

La cifra del crecimiento es una buena noticia para el presidente Donald Trump. Los analistas esperaban un buen desempeño, pero un poco inferior, de 3,1% interanual. En el segundo trimestre el crecimiento había sido de 2,2%.

«Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el tercer trimestre fueron incrementos en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público, que se vieron parcialmente compensados por una disminución de las exportaciones», señaló la Oficina de Análisis Económico del departamento en un comunicado.