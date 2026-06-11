Weretilneck y Cortés muestran su “alianza” de gestión en Bariloche

“Si hay una alianza es para mejorar las cosas en Bariloche”, respondió el gobernador Alberto Weretilneck evadiendo definiciones de un acuerdo electoral con Walter Cortés (PUL), con quien este jueves volvió a mostrar buena sintonía y un estrecho vínculo .

Entre abrazos, risas y chistes, los dirigentes compartieron en Bariloche una jornada de recorridas, inauguración y actos. Fue todo comunión luego de que el intendente hace pocos días dijo que no estaba “con ninguno” de los potenciales candidatos a la gobernación y esbozó críticas de que la Provincia beneficiaba con inversiones a Cipolletti por encima de Bariloche.

“No es el tiempo de la política, no hay nada que nos urja ni nada que nos apure, lo único que nos apura es gestionar, gestionar y gestionar”, remarcó el gobernador, que al responder a las críticas del exintendente Gustavo Gennuso y de la legisladora Marcela González Abdala (quien recientemente dejó JSRN) sobre el buen vínculo con el jefe comunal barilochense afirmó: “Si les molesta mala suerte, van a estar enojados el resto de su vida porque lo vamos a seguir haciendo”, acotó ante la prensa.

En los discursos compartidos, Weretilneck admitió una relación con “enojos” momentáneos y buenos momentos, y puso por encima la “sinceridad” del vínculo con el intendente.

Weretilneck volvió a repetir -como ha hecho en reiteradas recorridas en la cordillera- que se transita el “mejor momento del vínculo” entre Provincia y Municipio, y afirmó que hay “una agenda común, eso es lo mejor que nos puede pasar, que Bariloche recupere el tiempo perdido”.

Cortés y Weretilneck entregaron escrituras en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Entre los elogios, el mandatario habló del “liderazgo de Walter”; de un administrador que tiene un “municipio ordenado” y de una persona “experimentada” cuya mirada “es importante porque me permite también ajustar el funcionamiento del Estado provincial en Bariloche”.

Cortés también dejó en suspenso un eventual acuerdo electoral para los desafíos en las urnas que se vienen como la reforma de la Carta Orgánica Municipal y luego los comicios provinciales y municipales. “Estamos bien, trabajamos, caminamos en conjunto, vamos a hacer obras y la política vendrá después”, dijo al inaugurar el pavimento de la calle Campichuelo, una obra municipal que forma parte del ambicioso plan vial que ejecuta con fondos propios.

En la agenda en común, el gobernador dijo que la Provincia no realiza obras sin consultar las necesidades y prioridades que define el intendente. “Nuestra misión el acompañar, no estorbar, que todo esté alineado para el beneficio de Bariloche”.

Este jueves el mandatario firmó un convenio para otorgarle a la Municipalidad de Bariloche 1.500 millones de pesos para garantizar el boleto escolar gratuito y un aporte para concluir la obra del puente Wiederhold.

En la otra vereda quedaría el anuncio del intendente Cortés de su interés de crear una «policía municipal», que evidenciaría una discrepancia en materia de seguridad.