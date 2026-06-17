María Emilia Soria en Bariloche: “Con solo el peronismo no alcanza”

En la construcción de su candidatura a la Gobernación de Río Negro, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, llegó a Bariloche para tener un encuentro con la militancia peronista, que colmó este miércoles el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la sede del sindicato de los trabajadores municipales (Soyem).

Soria llegó caminando a las 18.17 a la sede del Soyem, acompañada de su hermano Carlos, uno de los principales armadores de su proyecto político. La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, y la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, la recibieron en la vereda de la calle Elflein al 1200. En el interior del SUM estaban concejales, dirigentes sindicales, el decano del CRUB de la UNCo, Marcelo Alonso, el presidente del Tribunal de Contralor Municipal, Estanislao Cazaux, entre otros.

Soria sabe que Bariloche es fundamental para el proyecto que encabeza. Y en su mensaje no le cerró las puertas a nadie. “Solo con el peronismo no alcanza”, admitió ante una pregunta de Diario RÍO NEGRO.

Dijo que es su “primera visita como precandidata a gobernadora”. “No podemos hablar de candidatura porque ni siquiera hay una fecha de elecciones, sería adelantarnos muchísimo”, aclaró. Manifestó que llegó a esta ciudad “con mucha expectativa, principalmente, con muchas ganas de escuchar al barilochense”.

Contó que fue invitada a participar este jueves de una actividad organizada por la CEB, que convocó a muchos intendentes. “Así que aprovechando el viaje que hicimos para estar presentes, aproveché la oportunidad y me vine por la Ruta 23 y fui frenando por distintos lugares, como Maquinchao, El Cuy”, señaló. Dijo que es parte de la construcción territorial en la que trabaja.

La intendenta María Emilia Soria llegó a la reunión partidaria en la sede del sindicato municipal de Bariloche acompañada de su hermano Carlos. (foto Marcelo Martínez)

El peso electoral de Bariloche

Respecto de la relevancia estratégica de esta ciudad, Soria afirmó que “Bariloche ya es protagonista, por su importancia demográfica, por su importancia productiva, por la capacidad que tiene de traccionar”.

“Lamento muchísimo que durante muchos años Bariloche se haya dejado de lado, que no se le haya dado la importancia que le corresponde”, planteó. Y confirmó que está convencida de que esa situación cambiará con un vicegobernador o vicegobernadora de Bariloche. Cuando se le pidieron nombres, Soria contestó que “hay una cantidad de dirigentes con peso”.

“Tenemos senadores, diputados, legisladores, concejales que conocen muy bien la ciudad que conocen muy bien la zona Andina, pero también tenemos muchos en el sector privado, empresarios, con esto quiero decir que no me cierro a un dirigente político, ni siquiera a un compañero de mi espacio”, destacó. “Podría ser perfectamente un outsider de la política que también sería muy saludable”, recalcó.

Dijo que estaban haciendo sondeos de posibles compañeros de fórmula. “Es algo que, por supuesto, no voy a trascender ahora”, aclaró.

La intendenta de Roca y precandidata a gobernadora por el PJ, María Emilia Soria, intercambió opiniones con militantes de Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

Soria abre los brazos

Cuando se le preguntó si había límites en esa construcción, dirigentes no tienen lugar en el espacio que están construyendo, Soria afirmó: “Hay lugar para todos en este espacio”

-¿Para el intendente Cortes?-preguntó este diario.

“Por supuesto. El intendente (Cortés) viene del justicialismo, tan alejados no creo que estemos”, afirmó.

“Estoy convencida de que el espacio tiene que ser un espacio amplio, que abrace a todos, incluso a quienes pensamos distinto, pero que tenemos el mismo objetivo que es llegar a gobernar Río Negro. De eso se trata esto”, sostuvo Soria. “No solamente llegar a gobernar Río Negro, llegar a transformar Río Negro. No me quedo solamente con gobernar”, reiteró.

Dijo que su objetivo es “cambiar el paradigma de la región Sur, las infraestructuras que faltan, la salud”. “Recién, el chico de la hostería me decía: Soria cuénteme ¿cómo está el hospital allá? Igual que acá. Sin especialistas. Mi vecina que se levanta a las tres de la mañana para conseguir un turno”, comentó Soria.

“Ustedes (en Bariloche) tienen un edificio nuevo vacío. No es muy distante a lo que pasa en General Roca. La neonatología no funciona, la calefacción del quirófano no funciona, terapia intensiva se llueve”, indicó.

Militantes y dirigentes del peronismo de Bariloche colmaron el SUM del sindicato de los trabajadores municipales para escuchar a la precandidata a la Gobernación e intendenta, María Emilia Soria. (foto Marcelo Martínez)

Aciertos del Gobierno provincial

“Esas son las cosas que tenemos que transformar en Río Negro. Más cuando nos estamos perfilando a la par de Neuquén, de la Dubai, como decimos muchos valletanos porque vemos la transformación de Neuquén”, destacó.

Soria confió que no se queda solamente en la crítica. “Creo que hay cosas de parte de la Provincia que han sido acertadas y creo que son las que tenemos que potenciar”, expresó.

Mencionó, como ejemplo, el desarrollo minero de Río Negro. “Era algo que hacía falta hace rato. Era algo de la época de mi viejo (Carlos Soria) que veníamos hablando del desarrollo minero de Río Negro”, recordó.

“Era impensado una provincia rica, con recursos bajo la tierra. Una cosa no quita la otra. Estoy convencida de que con control ambiental, apoyándonos en las universidades, con participación ciudadana se puede dar ese desarrollo minero energético, hidrocarburífero que es tan necesario para esta provincia”, enfatizó.

La intendenta de Roca María Emilia Soria junto a dirigentes y militantes del peronismo de Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

Un recuerdo

Este diario le recordó que su padre cuando era candidato a gobernador (hace unos de 16 años) puso límites y no quiso vincularse con determinados dirigentes sindicales de Bariloche, como Cortés y el gastronómico Ovidio Zúñiga.

Soria fue más diplomática. Reconoció que “hay límites”. Aunque aseveró que “todos somos diferentes” para tomar distancia. “Pero el general Perón decía que con bosta se construía paredes. Solo con el peronismo no alcanza”, aseguró. “Uno también tiene límites, un corrupto ni siquiera lo acercaría a mi espacio”, confió.