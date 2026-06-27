Entre goles y guardias: educar en tiempos de Mundial

A pocas semanas del receso invernal, las escuelas atraviesan uno de los momentos más complejos del calendario educativo. El cansancio acumulado comienza a hacerse visible en docentes y estudiantes, mientras las exigencias institucionales, las responsabilidades pedagógicas y las expectativas sociales continúan avanzando sin pausa. En este escenario, la educación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo sostener procesos de enseñanza significativos cuando el desgaste parece ganar terreno?

El clima docente en esta etapa del año suele estar atravesado por una combinación de agotamiento, preocupación y compromiso. La mayoría de los educadores continúa sosteniendo su tarea con responsabilidad, aunque muchas veces sienten que el esfuerzo realizado no encuentra la comprensión necesaria por parte de quienes observan la escuela desde afuera. Las demandas administrativas aumentan, los conflictos cotidianos requieren atención permanente y las necesidades emocionales de los estudiantes ocupan cada vez más espacio dentro de las aulas.

A esta realidad se suma un fenómeno particular: el impacto que genera el Mundial de Fútbol. Como ocurre cada cuatro años, el evento deportivo despierta entusiasmo, ilusión y un fuerte sentido de pertenencia colectiva. Los estudiantes llegan a las escuelas comentando resultados, analizando partidos y proyectando posibles cruces. La pasión futbolera atraviesa los recreos, las conversaciones y hasta algunos contenidos de clase.

Sin embargo, esta situación también genera una tensión permanente entre el deber y el deseo. Entre lo que debe hacerse y lo que se quiere hacer. Entre la responsabilidad académica y la emoción de participar de un acontecimiento que moviliza a millones de personas. La escuela se encuentra entonces frente al desafío de comprender esta realidad sin renunciar a su función educativa. Tal vez el problema no sea el Mundial en sí mismo, sino la dificultad que muchas veces tenemos para entender que la educación ocurre dentro de una sociedad concreta y no en una realidad aislada. Los estudiantes llegan al aula con emociones, preocupaciones, intereses y expectativas que no desaparecen cuando comienza una clase. Ignorar estos fenómenos suele generar más distancia que acercamiento.

Por otra parte, resulta necesario reconocer que existe un escaso entendimiento social sobre cómo funciona realmente el sistema educativo. Con frecuencia se juzgan resultados sin considerar contextos, se cuestionan decisiones sin conocer normativas y se exigen respuestas inmediatas a problemáticas que son estructurales. Se habla de educación desde afuera, pero pocas veces se escucha a quienes la sostienen diariamente. La escuela actual ya no enfrenta únicamente el desafío de transmitir conocimientos. También debe contener, acompañar, orientar y construir ciudadanía en una sociedad cada vez más acelerada, fragmentada y exigente. Los docentes son convocados a resolver situaciones que muchas veces exceden ampliamente su formación específica, sin que ello implique mayores recursos o mejores condiciones de trabajo.

Llegados a este punto del año, quizás sea oportuno abandonar las miradas simplistas. Ni los estudiantes son meros receptores de contenidos ni los docentes son máquinas capaces de funcionar sin límites. Detrás de cada clase existe una enorme inversión de tiempo, energía y compromiso que rara vez se vuelve visible. Las vacaciones de invierno aparecen entonces no solo como una pausa administrativa, sino como una necesidad humana. Un momento para recuperar energías, revisar prácticas y volver a encontrarse con el sentido profundo de educar.

Porque, a pesar del cansancio, de las tensiones y de las dificultades, la escuela sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía es posible construir futuro. Y quizás ese sea el mayor desafío de estos tiempos: sostener la esperanza incluso cuando el desgaste parece imponerse sobre la vocación.

* Docente.