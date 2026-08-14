Neuquén: la nieve lo dejó aislado y debieron rescatarlo para que pudiera continuar su diálisis

Un hombre de 80 años, integrante de la comunidad mapuche Cayulef, fue evacuado de su vivienda en el paraje Salitral de Neuquén luego de quedar aislado por las condiciones extremas de nieve. El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional a pedido de la Policía.

Según informó Gendarmería Nacional, efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas “Gendarme Juan Carlos Treppo” recibieron el pedido de asistencia durante la tarde del jueves. La Policía había intentado llegar hasta el lugar a pie, pero la acumulación de nieve impedía avanzar.

Cómo fue el rescate del vecino atrapado por la nieve en Neuquén

Los gendarmes emprendieron el recorrido por la Ruta Nacional 40 junto a un enfermero del servicio sanitario y un baqueano, que conocía la zona. La nieve había cubierto los caminos marcados y dificultaba encontrar el acceso a la vivienda.

Personal de gendarmería acudió al lugar para auxiliar al vecino. Foto: gentileza.

Cerca de las 14.30, los uniformados lograron llegar hasta la casa del hombre, donde el enfermero le brindó asistencia. El operativo se realizó en medio de una intensa neblina y bajas temperaturas.

La situación era especialmente delicada porque el aislamiento le impedía trasladarse para continuar con su tratamiento de diálisis. Los efectivos lo abrigaron y lo subieron al vehículo de la Fuerza para iniciar el traslado hacia un centro sanitario.

Las condiciones climáticas adversas en la zona. Foto: gentileza.

El vecino fue llevado hasta el puesto sanitario Las Coloradas, donde quedó bajo observación. La asistencia se produjo en una zona afectada por la acumulación de nieve, que había dejado al vecino sin posibilidad de salir por sus propios medios.