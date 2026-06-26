Ni cigarrillos ni vapers: los espacios abiertos en los que estará prohibido fumar en Neuquén

Los espacios libres de humo serán los parques temáticos, plazas, paseos públicos y partes de la costa ribereña donde haya áreas de juego y recreación infantil. Foto: archivo Florencia Salto.

Neuquén capital sumó una nueva prohibición para establecer espacios abiertos libres de humo con el objetivo de promover la salud y el cuidado del ambiente.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, explicó qué espacios están incluidos en la ordenanza, a quiénes alcanzará la multa y cómo será la campaña de comunicación.

El fucionario destacó a la abogada y coordinadora de la organización Tobacco Free Kids (TFK), Gianella Severini Chiappe, y a la concejal, Victoria Fernandez, quienes impulsaron la ordenanza.

Espacios libres de humo: dónde se aplicará y a quiénes alcanza

El funcionario detalló que los espacios libres de humo serán los parques temáticos, plazas, paseos públicos y partes de la costa ribereña donde haya áreas de juego y recreación infantil.

Además, estarán contempladas las veredas de los establecimientos educativos. «Neuquén es la primer ciudad de la Patagonia que tiene esta legislación«, remarcó.

Contó que ya se está realizando el relevamiento de los espacios de juegos de la ciudad. «Neuquen tiene una gran cantidad de plazas, parques temáticos y espacios ribereños con juegos».

Foto: Florencia Salto.

La ordenanza establece que en estos espacios estará prohibido consumir cigarrillos tradicionales y electrónicos, vapers, bolsas de nicotina o cualquier otra sustancia nociva.

Además, la prohibición se extenderá a las personas que se encuentren fumando mientras circulen en las inmediaciones de las áreas recreativas infantiles, cuyo perímetro será establecido por el ejecutivo.

«Vamos a reglamentar un determinado espacio, por ejemplo, cierta cantidad de metros en un perímetro circundante el área de juego y escuelas donde no se podrá vapear, no se podrá fumar«, aclaró Baggio.

Adelantó también que se podría extender la aplicación de la ordenanza a otros espacios. «Una próxima propuesta que vamos a llevar al Concejo Deliberante va a ser las áreas protegidas de la ciudad de Neuquen: Parque Norte, Parque Agreste, Parque de los Dinosaurios, Hiroki».

Aseguró que la medida «tiene una mirada en la salud de niños y niñas, pero también tiene una mirada ambiental. Queremos evitar la contaminación de aire, de suelo y de agua«.

Campaña de comunicación e iniciativas educativas

El funcionario comentó que ya se está realizando la redacción de la reglamentación. «Es una redacción que hay que trabajar entre las autoridades de aplicación, que son el área de Medio Ambiente y el área de Bienestar Ciudadano«, aclaró.

Y agregó: «Ya comenzamos con el diseño de la cartelería, que tiene que ser actualizado y moderno porque le tenemos que llegar a un determinado público«, describió.

Además de la señalización en los espacios, la ordenanza también prevee «promover iniciativas educativas enfocadas en la difusión, información, prevención y en educar para la salud«.

«Confiamos mucho en el control ciudadano, en el gran arraigo que tienen estas prácticas en la comunidad para controlar que no que no sucedan», sostuvo el subsecretario.