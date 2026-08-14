Río Negro ya tiene 2.000 preinscriptos para la formación de cuidadores domiciliarios

Cuido Río Negro, Sindicato de cuidadoras domiciliarias, polivalentes e institucionales, acompañantes terapéuticos y enfermeros, presentes en la firma del convenio en Roca. Foto: gentileza

Más de dos mil personas se inscribieron a la capacitación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) que busca profesionalizar a cuidadores domiciliarios.

La nueva formación consta de un curso de cuatro meses y está destinada a mayores de 18 años con estudios primarios que realicen tareas de cuidado de manera informal.

Cursadas híbridas: virtualidad con prácticas presenciales

La capacitación constará de una carga total de 400 horas, con instancias sincrónicas, asincrónicas y de trabajo autónomo. Mientras que, paralelamente, se incluirán prácticas presenciales.

Según explicó el secretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez, las prácticas se realizarán mediante pasantías en residencias dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, o alternativamente en establecimientos convenidos y residencias privadas.

La evaluación combinará trabajos prácticos, participación durante la cursada y la supervisión de las prácticas en territorio.

Certificación habilitante y matrícula de cuidador, ¿son lo mismo?

Una vez culminado y aprobado el curso, la plataforma del IPAP emitirá el título del curso que permitirá tramitar la matrícula de Cuidador Polivalente prevista por la Ley Provincial 3474.

Río Negro lanzó programa de formación para cuidadores domiciliarios. Foto: gentileza

Entre los requisitos de la matricula se exige ser mayor de 21 años, contar con estudios primarios o secundarios según la convocatoria, presentar antecedentes penales y acreditar un título o capacitación específica oficial de 380 a 400 horas teórico-prácticas, tal como el de este curso.

Formación más allá del cuidado

Entre las prácticas se incorporarán capacitaciones en primeros auxilios y RCP, contenidos vinculados a consumos problemáticos, discapacidad y autocuidado de los propios auxiliares.

La formación estará a cargo de profesionales especializados en gerontología, salud, psicología social, trabajo social, enfermería y derecho, con participación de áreas dependientes de los ministerios de Salud y Desarrollo Humano.

“El cuidado es trabajo. Requiere formación, responsabilidad y un enorme compromiso con las personas”, señaló Martha Avilez, Secretaria de Trabajo, en relación a las prácticas profesionalizantes.

Con el cupo completo en menos de dos días, la convocatoria ingresó ahora en la etapa de revisión de las preinscripciones para confirmar a quienes finalmente accederán a la cursada.

En números 160 horas de prácticas están incluidas en la propuesta.