Es la economía, idiota

Los griegos otorgaban esa calificación a los funcionarios que no se preocupaban o se desentendían de la cosa publica, es decir de los asuntos de la comunidad y solo velaban por sus propios intereses . La tergiversación de los datos vitales de las actividades, así como el relato estereotipado de los mismos, causa similar daño que la acciones directas destinadas a perjudicar a la sociedad toda .

Hace muchos años que se sigue haciendo cálculos sobre el PBI: se lo nombra para todo, para gastar, para indicar recaudación, etc. Siempre es el mismo , creo que alrededor de 400/500/600 mil millones de dólares ( cuál dólar ¿ no?) Quiénes son los que decretan el monto casi inamovible por años, quiénes llevan las cuentas y la matriz de insumo-producto , qué metodología se utiliza para el cálculo de los ingresos o los valores agregados , quién estima la retracción del gasto privado que decae todos los meses y sin que se avizore una mejora al principal componente del mismo con una incidencia de alrededor del 60 % . Quién se anima a decir cual es la escala técnica (mercado) de las distintas actividades para hacerlas rentables y viables.

Quién pretende destruir el principio de la unidad en la ejecución del presupuesto ¿Quién dijo que a cada gasto hay que asignarle el recurso correspondiente? Esto se produce solo con los recursos afectados ¿ y si esto fuese así , en una economía en continua retracción (confunden baja de la inflación con difícil traslado de costos a los consumidores y estos además han perdido gran capacidad de compra) que genera , como es obvio , que la recaudación de impuestos se vea en forma continua seriamente comprometida y en descenso, por propia gravitación de los datos de la economía real? No será posible incorporar mas gastos excepto con modificación de partidas presupuestarias , pero la sábana es corta .

El acceso al crédito está vedado y cuestionado, hace muy pocos días el gobierno emitió dos billones de pesos al no poder renovar un vencimiento de deuda de títulos ¿no alcanza más , no es que no se emitía?

La paralización , al barrer , de la obra pública generará perjuicios irreparables a la vida , la salud, el bienestar (¿cuánto se les debe a las empresas o gobiernos provinciales ? ) de los habitantes así como la deuda social estimada en 300 mil millones de dólares por el estado de los caminos y rutas con más 7.500 muertos por año. Y decenas de miles de heridos, cuya mayoría queda incapacitada generado ingentes gastos al sistema, ya afectado por el traslado de adherentes de prepagas al sistema público. Además de afectar la rentabilidad de explotaciones agropecuarias y desarrollo industrial.

La obra pública la financiarán los privados, se opina. Escuelas , puentes, caminos , hospitales, edificios para actividades publicas, etc. Esto sí es una idiotez que nos condenará definitivamente a la miseria y al abandono a la totalidad de la población: ricos y pobres , no hay escape .

Que hay que controlar, racionalizar, analizar funciones, estamos de acuerdo. Pero la destrucción del Estado, sus funciones , el ahorro y la inversión, la huida de empresas multinacionales, el sistema de salud, los ingresos de la clase pasiva , la actividad de las pymes, el incremento inusitado de impuesto , tarifas y transporte publico , etc , nos llevará a que indefectiblemente repitamos a menudo el título que se le ha dado a la presente nota. Y nos felicitemos por ser el país más caro en dólares y con un riesgo internacional de más de 10 veces superior al de nuestros vecinos .

Es la economía .

* Contador, Exdirector de Rentas de Neuquén.