Quién es Fabián Figueroa, el concejal de la UCR que asumió como intendente interino de Allen

Con la reciente suspensión preventiva del intendente Marcelo Román (LLA), Allen atraviesa una transitoria etapa política. El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa (UCR Autentica), asumió de manera interina la conducción del Ejecutivo municipal y quedó al frente de una gestión atravesada por la crisis institucional, económica y el reordenamiento de un gabinete que durante meses presentó múltiples renuncias.

Su llegada a la Intendencia se da en el marco de la suspensión preventiva de Marcelo Román, aprobada por el Concejo Deliberante en aplicación del artículo 109 de la Carta Orgánica. Esa norma establece que, ante el apartamiento del jefe comunal, el presidente del cuerpo legislativo debe asumir de manera provisoria la conducción del Ejecutivo para garantizar la continuidad institucional del Municipio.

Más de una década de militancia y el quiebre con Román

La trayectoria política de Fabián Figueroa en Allen comenzó varios años antes de ocupar cargos ejecutivos. Uno de sus primeros antecedentes se remonta a 2015, cuando encabezó la nómina de candidatos al Tribunal de Cuentas de la lista Blanca y Verde que participó de la interna de la Unión Cívica Radical para definir los candidatos a las elecciones municipales de ese año, en las que Sabina Costa logró la reelección como intendenta.

En las elecciones municipales de 2023 integró la lista de la Unión Cívica Radical que llevó a Marcelo Román a la Intendencia y fue electo concejal. Aunque ambos llegaron al gobierno en el mismo espacio político, las diferencias comenzaron a profundizarse durante el primer año de gestión, especialmente después del acercamiento de Román a La Libertad Avanza.

Posteriormente, Figueroa rompió con el oficialismo local y pasó a conducir el monobloque UCR Auténtica. La fractura quedó formalizada en octubre de 2024, cuando la conducción provincial de la UCR reconoció a ese espacio como la representación oficial del radicalismo en el Concejo Deliberante e inició el proceso de expulsión de Román del partido por su alineamiento con La Libertad Avanza.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante había atravesado otra fuerte crisis institucional. La entonces presidenta del cuerpo, Valeria Bezic, fue removida de su cargo por una mayoría de seis votos en una sesión cargada de tensión, aunque conservó su banca como concejal. Tras esa votación, Figueroa fue elegido como nuevo presidente del Concejo Deliberante, lugar desde el que quedó primero en la línea de sucesión prevista por la Carta Orgánica.

El desafío de gobernar Allen en medio de la crisis

La presidencia del Concejo Deliberante terminó ubicando a Figueroa en el primer lugar de la línea sucesoria prevista por la Carta Orgánica. Ese mecanismo se activó semanas atrás, cuando el cuerpo aprobó la suspensión preventiva de Marcelo Román y el dirigente radical asumió de manera interina al frente del Ejecutivo municipal.

Figueroa asumió la conducción del Municipio en un contexto complejo. La administración de Marcelo Román arrastraba desde 2025 una profunda crisis económica, financiera e institucional, que derivó en protestas vecinales, conflictos con los gremios municipales y un proyecto para declarar la emergencia económica que finalmente nunca prosperó. Durante ese proceso también se profundizaron las dificultades en la prestación de los servicios públicos y el deterioro del parque automotor municipal, especialmente en el corralón, una situación que los sindicatos continúan denunciando.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Figueroa aseguró que la prioridad será «poner en marcha el municipio» y normalizar el funcionamiento de los servicios. «Hay que volver a prestar los servicios como corresponde y empezar a darle respuestas al vecino», sostuvo. También señaló que buscará conformar «un gran equipo de trabajo» para reorganizar las distintas áreas municipales y recuperar el vínculo institucional con el Gobierno provincial, con el objetivo de reactivar obras y gestiones que, según afirmó, permanecían paralizadas.

Figueroa también anunció una auditoría para conocer la situación económica y administrativa de la Municipalidad antes de definir las próximas medidas. «Primero hay que saber cómo está el Municipio. Después veremos si es necesario declarar la emergencia económica», explicó al ser consultado sobre la posibilidad de impulsar esa herramienta.

El inicio de la nueva gestión transitoria estuvo acompañado por un reordenamiento del gabinete, con las primeras renuncias de funcionarios que habían integrado el equipo de Román. Mientras avanza esa reorganización, Figueroa ejercerá la Intendencia de manera provisoria hasta que exista una resolución definitiva en la causa judicial que motivó la suspensión preventiva del jefe comunal.