La Libertad Avanza incorporó a sus filas a la legisladora de Bariloche Marcela González Abdala

La legisladora Marcela González Abdala y el senador Enzo Fullone se mostraron juntos en Bariloche y la diputada firmó su afiliación a LLA. Gentileza

La Libertad Avanza en Río Negro incorporó a sus filas a la legisladora de Bariloche Marcela González Abdala y desde la fuerza se remarcó el fortalecimiento del espacio de cara al 2027 y también las elecciones a Convencionales de este año en la ciudad andina.

González Abdala patió el tablero el mes pasado cuando decidió, junto a su par Daniel Sanguinetti, renunciar a Juntos Somos Río Negro con críticas a la fuerza provincial justo el mismo día que asumían las nuevas autoridades del partido. Desde entonces, mantuvo diálogo con distintos sectores sin cerrar definiciones hasta hoy que finalmente firmó la ficha de afiliación proporcionada por el senador Enzo Fullone, con quien se reunió este viernes en Bariloche.

LLA en la Legislatura de Río Negro no tiene bloque autorizado, pero suma como referentes a César Domínguez, que había obtenido la banca con Primero Río Negro; Martina Lacour, la barilochense que se alejó del PRO meses atrás y Claudio Doctorovich, que integró también el partido amarillo; y ahora González Abdala.

«La Libertad Avanza sigue creciendo porque cada vez más dirigentes entienden que este es el espacio que representa el cambio que necesitan los rionegrinos. La incorporación de Marcela fortalece nuestro bloque político y nuestro trabajo en Bariloche, una ciudad estratégica para el futuro de la provincia. Vamos a seguir convocando a quienes quieran dejar atrás las viejas prácticas y construir una alternativa sólida para gobernar Río Negro», destacó Fullone.

Consultada por Diario RÍO NEGRO, González Abdala afirmó: “Hoy doy un paso político convencida de que Río Negro necesita una nueva etapa. Por eso decido incorporarme a La Libertad Avanza”, enfatizó.

Remarcó sus orígenes y apuesta por Bariloche al señalar que cree en “su potencial y en el de toda nuestra provincia” y afirmó que este paso a LLA también está vinculado a un interés de tener “una Bariloche con planificación, trabajo, producción, infraestructura y un Estado eficiente, que cuide los recursos públicos y esté al servicio de los vecinos, no de los privilegios de la política. Y quiero políticos con ficha limpia”.

Es conocido el enfrentamiento de Abdala con el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y su modelo de gestión, también su interés por ir por la Intendencia y acompañar un proyecto de Carta Orgánica para la reforma de este año, para lo cual organiza encuentros y talleres con la premisa de que surja de la participación ciudadana la propuesta.

Con la mirada puesta en el ámbito local, la legisladora puso entre sus objetivos una “Justicia que funcione” en Bariloche y una ciudad “donde la seguridad vuelva a ser una prioridad y donde los problemas reales de los vecinos ocupen el centro de la agenda pública”.

“También quiero una provincia que recupere el rumbo, que genere oportunidades para quienes trabajan, producen y emprenden, y que vuelva a confiar en el esfuerzo de su gente”, acotó.

Con la incorporación de González Abdala, los libertarios apuntan a consolidar la representación en el ámbito legislativo, que además de la órbita provincial sumaron al diputado nacional Aníbal Tortoriello un mes atrás, y también se consolida la figura de Fullone como armador de la estructura en Río Negro.

La fuerza semanas atrás obtuvo el reconocimiento para participar en elecciones municipales y provinciales, y la fuerza ya confirmó el interés de debutar en las urnas en la elección del 1 de noviembre de Bariloche, donde buscará perfiles técnicos como candidatos con la posibilidad de sumar una figura ajena a la política y con la idea de buscar acuerdos con partidos afines de derecha o centro derecha para llevar una propuesta que no diversifique el voto del sector.