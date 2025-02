Estafando somos libres

Ahora que somos libres, hemos logrado conocimiento y publicidad en el mundo entero. Los cripto-activos no son monedas, dado que no tienen sus atributos, sino valores negociables digitales que puede emitir cualquiera que tenga los recursos técnicos necesarios, cuya apoyo de valor es inexistente. Solo cotiza considerando las expectativas de compradores y vendedores. Desde estas páginas hablamos de bitcoin (“Moneda virtual en el casino global “14/6/2023) cuando su precio llegó a US$ 70 y el 99% de los argentinos no había oído hablar de ella. Hace ya casi 12 años. Luego, el 31/12/ 2020 (¿Hacia dónde va bitcoin?) cuanto su precio era de US$ 24.000 por unidad, afirmando en aquella ocasión que “que su precio está en una fase de aumento sustancial” y hoy alcanza los US$ 100.000 por unidad. Fue hace casi 5 años.

Existen decenas de activos digitales, con características diversas, con precios absolutamente menores a bitcoin, que tiene el protocolo operativo más serio y confiable del mercado, por eso su valor actual. Hay innumerables casos de estafas en el mundo por “emprendedores “(como al que el presidente llamó para promocionar la estafa de $Libra) de valores cripto con pérdidas de miles de millones de dólares a millones de damnificados.

$Libra es una memecoin (una caricatura digital, un token ) incluso más riesgoso que los activos como bitcoin, ether o tether, con una altísima volatilidad y de corta existencia; una estafa prohibida en muchos países o fuertemente reguladas incluso en otros históricamente considerados centros de lavado de dinero (Inglaterra y Dubai: la sede y la sucursal). El presidente, siendo diputado nacional en el 2022, asesoraba a la empresa Coinx que hacia ilegalmente oferta pública de valores cripto y fue prohibida por funcionamiento ilegal por la Comisión Nacional de valores. En el 2021 el Presidente publicitaba en sus redes sociales a la empresa Coinx y recibió reclamos legales en el año 2022, luego de que esta cerró sus puertas con miles de damnificados. Parece que el economista “experto en crecimiento sin dinero” –como se autotitulaba en campaña electoral– fracasó en el asesoramiento económico brindado a Coinx. Pero ¿quién les explica eso aquellos damnificados? Los del 2022, no los de hoy.

Ahora este nuevo y maravilloso escándalo nacional e internacional (el presidente de Colombia aconsejo al argentino que invierta en café, es más dulce y pacífico, afirmó) nos lleva a un nuevo escalón de bochorno.

El memecoin $Libra se creó horas antes de su lanzamiento, su valor de largada era de US$ 0,50 e inmediatamente el presidente argentino… ¡El presidente argentino! lo promocionó en sus redes sociales, afirmando que la argentina liberal crece y esa meme incentivaría el desarrollo argentino y sus empresas, copiando además el enlace para poder invertir en $Libra. Ese fue el consejo del Presidente a los inversores.

Dado que para muchos argentinos se trata de una política corrupta, solo diremos que si la ex presidenta CFK hubiese hecho lo mismo, por estas horas estaría destituida, embargada, detenida y tal vez ahorcada en la plaza pública. No existe antecedentes en el mundo (que yo conozca) de un hecho de tal gravedad. Esta última afirmación solo pretende hacer razonar a quien lee esta columna en torno a por qué no sucede lo mismo con el presidente actual: qué poderes económicos e instituciones del Estado lo sostienen y porqué. Créanme que por ustedes, por sus hijos o nietos. Se trata de razonar, no de ser K o anti-K; ese juego nos divide, no nos permite analizar conceptualmente y buscar una salida razonable para ser un país soberano que defienda sus recursos naturales y deje de ser una triste colonia marginal.

Volviendo a la memecoin, el dueño de la empresa que creó esta estafa ha estado con el presidente en la Casa de Gobierno (hay fotos) y sería bueno que la justicia investigue otras reuniones recientes, que existieron. Lo cierto es luego del tuit del presidente – que se mantuvo 6 horas antes de ser borrado – alabando el crecimiento liberal argentino por $LIBRA -memecoin– el precio en pocas horas subió exponencialmente a casi US$ 4.900 para luego derrumbarse en pocas horas a US$ 0,90 . Solo 3 cuentas detentaban el 80% de estos valores en el inicio y en el momento de la suba 9 cuentas; claramente la empresa creadora y personas que sabían que el presidente la promocionaría fueron los ganadores. Ellos vendieron cuando luego que el presidente la publicitó y comenzó la subida exponencial (se estima que casi 50 mil personas compraron en alza para ser estafados cuando bajó el precio), tras la noticia que la cuenta de X del presidente había sido hackeada. Luego el gobierno desmintió el hackeo, pero la estafa estaba consumada: miles de personas perdieron casi US$ 90 millones de dólares, que unos pocos ganaron. Hay gente extremadamente cercana al presidente que integró el grupo de ganadores.

El escándalo cripto, en realidad es un reflejo del plan económico vigente, una estafa Ponzi que terminará muy mal. Lo afirmamos desde estas páginas inmediatamente elegido el presidente. Solo el tiempo pone las cosas en su lugar.

* Abogado, docente de la Facultad de Economía (UNCo.)