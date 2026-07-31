¿Estamos invirtiendo bien la renta petrolera de los neuquinos?

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Mientras vuelve a discutirse la negociación salarial del sector público, es oportuno abrir un debate aún más importante: ¿qué Estado necesita Neuquén para garantizar su desarrollo?

Hoy Neuquén tiene cerca de 68.000 empleados públicos, una planta que ha crecido significativamente en los últimos años. Pero la discusión no puede limitarse a cuánto cuesta sostener esa estructura o cuánto deben aumentar los salarios.

La verdadera pregunta es otra: ¿los neuquinos reciben mejores servicios? ¿El Estado funciona mejor? ¿Es más eficiente que hace unos años?

También corresponde preguntarse cómo ingresaron miles de empleados públicos incorporados durante los últimos años. ¿Esos cargos se cubrieron mediante concursos públicos, abiertos y transparentes? Los neuquinos merecen conocer esas respuestas.

Los trabajadores estatales tienen derecho a discutir sus salarios. Pero los ciudadanos también tienen derecho a exigir un Estado moderno, eficiente y transparente, que administre con responsabilidad los recursos de todos. Así como le pedimos eficiencia al sector privado para generar empleo, invertir y competir, también debemos exigirle eficiencia al Estado. Porque cada peso que administra la Provincia proviene del esfuerzo de todos los neuquinos.

Neuquén atraviesa un momento único. Gracias a Vaca Muerta, la provincia cuenta con ingresos extraordinarios provenientes de las regalías petroleras. Esa renta no puede destinarse únicamente a sostener un gasto corriente cada vez mayor.

Debe convertirse en inversión para el futuro: más infraestructura, mejores rutas, educación de calidad, riego, energía, conectividad y desarrollo productivo que generen empleo privado y oportunidades para las próximas generaciones.

Porque la renta petrolera no es del gobierno de turno. Es de todos los neuquinos.

La verdadera responsabilidad de esta generación es transformar esa riqueza extraordinaria en desarrollo permanente. Un Estado que crece debe hacerlo para brindar mejores servicios, no simplemente para consumir más recursos. Ese es el debate que Neuquén necesita dar.

* Senador por Neuquén, La Libertad Avanza.