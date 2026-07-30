Quiso esquivar un pozo y volcó con su camión en la Ruta 151, cerca de Catriel

l mal estado de la Ruta 151 provocó otro accidente: un camión volcó en la banquina. Foto: Gentileza C25N.

Un nuevo accidente se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel. Un camión que transportaba arena para Vaca Muerta volcó sobre la banquina luego de que su conductor intentara esquivar un pozo de grandes dimensiones.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30, a la altura del kilómetro 113, en la zona de Medanito.

Según relató el camionero al medio local Catriel 25 Noticias, circulaba por el sector cuando advirtió un importante deterioro en la calzada. Debido a que otro camión transitaba en sentido contrario, aseguró que debió realizar una maniobra hacia la derecha para evitar caer en el pozo.

“Vi que hay un pozo muy grande y como venía otro camión de frente tuve que esquivarlo hacia la derecha. La banquina está muy descalzada y con barro y el camión se me fue. Está explotada esta ruta”, expresó el conductor, un joven oriundo de San Juan de unos 25 años.

Tras la maniobra, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando sobre la banquina. El camión transportaba una carga de arena destinada a la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

El conductor fue asistido en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios de Catriel mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del hospital local. Hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones que habría sufrido.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta 151 permaneció interrumpida durante aproximadamente una hora. En el operativo también participaron efectivos policiales y personal de Protección Civil Municipal.

Catriel asegura que ya gastó $24 millones en bacheos para la Ruta 151 y renueva el reclamo por una obra integral

La Municipalidad de Catriel intervino sobre la Ruta Nacional 151 con un operativo de bacheo en los sectores más críticos del corredor, una tarea que realizó con fondos y recursos propios mientras mantiene el reclamo por una obra integral. Además, convocó a un abrazo simbólico con el objetivo de renovar el pedido de reconstrucción de la ruta y recordar a las víctimas de los siniestros viales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Salzotto reveló además que, desde el inicio de su gestión, el Municipio ya realizó 11 operativos de bacheo sobre la Ruta Nacional 151 con fondos propios. La intendenta aseguró que esas intervenciones demandaron una inversión cercana a 24 millones de pesos, sin contabilizar el costo del personal, las horas extras y otros recursos utilizados.