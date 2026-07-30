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Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este viernes 31: en qué parte se eleva a «naranja» y en dónde pronostican viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un combo de alertas para el último día de julio en el norte de la Patagonia. Las zonas afectadas y los peores horarios.

Redacción

Por Redacción

Foto: Chino Leiva (archivo).

Foto: Chino Leiva (archivo).

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este viernes 31 de julio. Además, en algunos sectores elevó la advertencia a «naranja» y sumó el pronóstico de fuertes ráfagas de viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

El organismo nacional emitió alerta amarilla por «nevadas persistentes de variada intensidad». El parte pronostica valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, aproximadamente. «Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia», acotaron.

A esto, añadió que en algunas partes la advertencia se elevará a «naranja» por «nevadas persistentes», con valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Por último, también sacó una alerta amarilla por «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este viernres 31 de julio.

Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este viernes 31: las zonas afectadas

En Río Negro, las zonas bajo alerta por nieve solo en horas de la madrugada de este viernes 31 son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Del lado neuquino, la parte que estará bajo alerta amarilla durante la madrugada es:

  • Los Lagos.

Por su parte, estarán bajo alerta amarilla tanto durante la madrugada como toda la mañana de este viernes:

  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.

Por úlitimo, las zonas bajo alerta naranja por nieve desde la madrugada hasta el mediodía son:

  • Cordillera de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.

Alerta por viento en Neuquén este viernes

Las zonas bajo alerta amarilla por viento en Neuquén durante la madrugada de este viernres 31 son:

  • Cordillera de Aluminé.
  • Cordillera y Sur de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera y Sur de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera y Este de Ñorquín.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.



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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este viernes 31 de julio. Además, en algunos sectores elevó la advertencia a "naranja" y sumó el pronóstico de fuertes ráfagas de viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

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