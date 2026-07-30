Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este viernes 31: en qué parte se eleva a «naranja» y en dónde pronostican viento
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un combo de alertas para el último día de julio en el norte de la Patagonia. Las zonas afectadas y los peores horarios.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este viernes 31 de julio. Además, en algunos sectores elevó la advertencia a «naranja» y sumó el pronóstico de fuertes ráfagas de viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
El organismo nacional emitió alerta amarilla por «nevadas persistentes de variada intensidad». El parte pronostica valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, aproximadamente. «Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia», acotaron.
A esto, añadió que en algunas partes la advertencia se elevará a «naranja» por «nevadas persistentes», con valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
Por último, también sacó una alerta amarilla por «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».
Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este viernes 31: las zonas afectadas
En Río Negro, las zonas bajo alerta por nieve solo en horas de la madrugada de este viernes 31 son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Del lado neuquino, la parte que estará bajo alerta amarilla durante la madrugada es:
- Los Lagos.
Por su parte, estarán bajo alerta amarilla tanto durante la madrugada como toda la mañana de este viernes:
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Por úlitimo, las zonas bajo alerta naranja por nieve desde la madrugada hasta el mediodía son:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
Alerta por viento en Neuquén este viernes
Las zonas bajo alerta amarilla por viento en Neuquén durante la madrugada de este viernres 31 son:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera y Sur de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera y Sur de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera y Este de Ñorquín.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
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