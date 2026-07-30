Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este viernes 31: en qué parte se eleva a «naranja» y en dónde pronostican viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este viernes 31 de julio. Además, en algunos sectores elevó la advertencia a «naranja» y sumó el pronóstico de fuertes ráfagas de viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

El organismo nacional emitió alerta amarilla por «nevadas persistentes de variada intensidad». El parte pronostica valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, aproximadamente. «Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia», acotaron.

A esto, añadió que en algunas partes la advertencia se elevará a «naranja» por «nevadas persistentes», con valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Por último, también sacó una alerta amarilla por «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este viernres 31 de julio.

Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este viernes 31: las zonas afectadas

En Río Negro, las zonas bajo alerta por nieve solo en horas de la madrugada de este viernes 31 son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, la parte que estará bajo alerta amarilla durante la madrugada es:

Los Lagos.

Por su parte, estarán bajo alerta amarilla tanto durante la madrugada como toda la mañana de este viernes:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por úlitimo, las zonas bajo alerta naranja por nieve desde la madrugada hasta el mediodía son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Alerta por viento en Neuquén este viernes

Las zonas bajo alerta amarilla por viento en Neuquén durante la madrugada de este viernres 31 son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera y Sur de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera y Sur de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera y Este de Ñorquín.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.



